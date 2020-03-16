كلية فلسطين التقنية تصدر بياناً مهماً حول آلية التسجيل

الوسطى- الرأي:

تعلن الشؤون الأكاديمية بكلية فلسطين التقنية بدير البلح، عن فتح الباب لاستكمال إجراءات التسجيل للطلبة المتأخرين وذلك بتسديد رسوم 9 ساعات معتمدة كحد أدنى للتسجيلنظراً للظروف الصعبة وحالة الطوارئ المعلنة من الحكومة، من خلال:

1-البنك الوطني الاسلامي خلال أيام الأسبوع، (حسب دوام البنك) 9 ص – 2 م

2- قسم المحاسبة – الكلية الاثنين 23/3/2020

الأربعاء 25/3/2020

الأحد 29/3/2020

الثلاثاء 31/3/2020

الخميس 2/4/2020

الاثنين 6/4/2020 9 ص – 12 م

وأوضحت الكلية في بيان لها اليوم أنه على الطالب بعد ذلك تسجيل المواد من خلال صفحة الطالب لاعتماد التسجيل من المرشد الاكاديمي واستكمال إجراءات التسجيل، والتأكد من صفحته بعد أسبوع من دفع الرسوم للتأكد من المواد المسجلة ومراجعة رئيس القسم أو المرشد في حال وجود أي خلل بالمواد المسجلة.

وبينت أن العمل بهذه الألية يستمر حتى نهاية فترة الطوارئ يوم الثلاثاء الموافق 7/4/2020، وبخصوص السحب والاضافة سيتم تخصيص يومي الاثنين 23/3/2020 والاربعاء 25/3/2020

وأوضحت أنه سيتم نستقبل استفساراتكم واسئلتكم على المجموعة الجديدة الخاصة بشؤون الطلبة واجراءات التسجيل على المجموعة (المتابعة الإدارية والأكاديمية لطلبة كلية فلسطين التقنية) على الرابط https://www.facebook.com/groups/201902914398619/