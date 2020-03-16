الأونروا: استقبال المصابين بأمراض الجهاز التنفسي في المدارس

غزة- الرأي:

أعلنت وكالة الأونروا في غزة عن القيام بإجراءات جديدة نظراً للظروف الراهنة وجائحة فيروس كورونا (كوفيد 19) التي ضربت معظم دول العالم، وحسب توصيات منظمة الصحة العالمية وللحفاظ على صحتكم وصحة عائلاتكم ومنعاُ لظهور حالات في قطاع غزة.

وأوضحت أنه ـتم الفصل بين المراجعين الذين يأتون لتلقي الرعاية الطبية ممن يعانون من أمراض الجهاز التنفسي مثل السعال والرشح وصعوبة التنفس أو الحرارة وبين المراجعين من الفئات الأخرى مثل التطعيم والحوامل والأمراض المزمنة.

وقررت الأونروا كإجراء احترازي استقبال هؤلاء المراجعين من مرضى الجهاز التنفسي في بعض من مدارس الأونروا التي يتم تجهيزها حالياً لهذا الغرض، وستكون الأقرب إلى عيادة الأونروا والتي سوف تستقبل الحالات التي سبق تحديدها حسب المنطقة.

وتعمل الأونروا حالياً على تجهيز هذه المدارس بالمعدات الطبية اللازمة وكافة الطواقم الطبية المدربة من أطباء وتمريض. حيث تم اتخاذ هذا الإجراء كخطوة احترازية لحماية المراجعين والعامليين، علماً بأنه سيتم اتخاذ كافة تدابير الوقاية و السلامة.

وأكدت بأن هذه المدارس لن تستخدم كمراكز للحجر الصحي. كما سيتم تعقيم كافة المدارس قبيل استئناف الدراسة للتأكد من خلوها من أي مسببات أمراض للحفاظ علي صحة طلابنا.

وشددت الوكالة بأن عياداتها لن تقوم باستقبال أي مريض يعاني من مشاكل في الجهاز التنفسي بل سيتم استقباله في الأماكن التي تم تحديدها (المدارس كل حسب المنطقة).

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