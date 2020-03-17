وكالة الرأي الفلسطينية للأثرياء فقط.. "غالاكسي" مرصع بالذهب والأحجار الكريمة وكالة الرأي الفلسطينية لمكافحة كورونا.. "سامسونغ" توفر خدمة تعقيم للهواتف مجانا وكالة الرأي الفلسطينية مكافحة المخدرات تضبط 40 فرش حشيش برفح وكالة الرأي الفلسطينية الأونروا: استقبال المصابين بأمراض الجهاز التنفسي في المدارس وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف في غزة تصدر بيانًا شرعيًا بشأن صلاة الجماعة وكالة الرأي الفلسطينية كلية فلسطين التقنية تصدر بياناً مهماً حول آلية التسجيل وكالة الرأي الفلسطينية "مديرية التدريب" تُخرج دورة المستجدين الألف التأسيسية وكالة الرأي الفلسطينية زراعة وبلدية خانيونس تنظمان ورشة عمل حول اعداد الخطة الاستراتيجية وكالة الرأي الفلسطينية "الزراعة" : تشرح لمربي الدواجن اجراءات الوزارة لضبط مستلزمات الإنتاج وكالة الرأي الفلسطينية المرور: إصابة طفل في حادث سير شمال غزة
أخبار » التكنولوجيا و التقنية

أبل.. خطوة "غير مسبوقة" لمواجهة كورونا

17 آذار / مارس 2020 06:42

أبل.. خطوة "غير مسبوقة" لمواجهة كورونا
أبل.. خطوة

أعلن تيم كوك المدير التنفيذي لـ"أبل"، أن شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة قررت إغلاق جميع متاجرها خارج الصين بشكل مؤقت، وذلك كإجراء احترازي في مواجهة انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وكتب كوك عبر حسابه الرسمي على موقع "توتير"، السبت: "في أماكن عملنا ومجتمعاتنا، يجب علينا أن نبذل قصارى جهدنا لمنع انتشار (كوفيد 19)".

وأضاف: "ستغلق أبل مؤقتا جميع المتاجر خارج الصين حتى 27 مارس، وستخصص 15 مليون دولار للمساعدة في التعافي في جميع أنحاء العالم".

وتابع كوك: "إننا نتحرك في جميع مكاتبنا لترتيبات عمل مرنة حول العالم خارج الصين. وهذا يعني أن أعضاء الفريق يجب أن يعملوا عن بُعد إذا سمحت طبيعة عملهم بذلك".

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الأونروا تنفذ حلقة إذاعية عن يوم المرأة عبر إذاعة فرسان الإرادة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟