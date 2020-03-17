"إعمار" تضع جهودها في خدمة خطة الوقاية من كارونا بخان يونس

خان يونس- الرأي

أعلنت جمعية إعمار للتنمية والتأهيل، وضع جميع جهود طواقمها في خدمة خطة الوقاية من فايروس كارونا في محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.



واكد رئيس الجمعية د. رامي الغمري، أن قسمي الاعلام والحد من الفقر بجمعيته وبالتشابك مع مؤسسات وهيئات مختلفة بالمحافظة اعدوا خطة وقائية تستهدف توعية المواطن في محافظة خان يونس تشمل الاسواق والمحلات التجارية والمساجد والاماكن العامة والمؤسسات التعليمية.



وضم فريق نشطاء حملة الوقاية من كارونا جمعية اعمار وبلدية خان يونس و مجلس عائلات خان يونس ومجمع ناصر الطبي وجمعية الهلال الاحمر ولجنة حى المواصي ولجنة حى الامل وفريق نشطاء مبدعون.



وذكر الغمري أن المبادرة طوعية لاقت استحسان وتقدير الجمهور وسيتم تعقيم جميع الأماكن العامة المستهدفة، من أجل المساعدة في الحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدا على ضرورة تضافر كل الجهود من مختلف القطاعات لمواجهة الوباء .



وعكست المبادرة تأكيد أهمية الجهد الجماعي من جميع المؤسسات في اتخاذ التدابير اللازمة واجراءات وقائية تستهدف وعي المواطن وتعزيز ثقافة وسلوك دائم

وقام أمس كل من ممثلي جمعية اعمار ومجلس عائلات خان يونس ولجنة حى المواصي بزيارات متعددة التقوا خلالها بمدير مجمع ناصر الطبي ومدير جمعية الهلال الاحمر وبلدية خان يونس لوضعهم في الخطة المشتركة والبدء بإعلان المؤتمر العام الخاص بالحملة

وزار اليوم فريق الحملة مدير الاوقاف بالمدينة والرعاية الاولية بخان يونس.