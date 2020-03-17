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حتى نهاية 2020

الاقتصاد: إعفاء 50% من قيمة رسوم تعلية رأس مال الشركات

17 آذار / مارس 2020 07:40

غزة- الرأي

قررت وزارة الاقتصاد الوطني إعفاء 50% من قيمة رسوم تعلية رأس مال الشركات حتى نهاية العام 2020.

وقالت الوزارة في بيان وصل "الرأي" أمس الاثنين، إن القرار يهدف لتوفير البيئة المناسبة للنشاط الاقتصادي في قطاع غزة وتشجيعاً لزيادة الاستثمار عند الشركات في القطاع .

وأشارت إلى أنه بناءً على مداولات لجنة متابعة العمل الحكومي وبعد الاطلاع على توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية تقرر الموافقة على تخفيض نسبة 50% من قيمة رسوم زيادة رأس مال الشركات.

وذكرت الوزارة، أن القرار يأتي دعماً لأصحاب الشركات وتخفيفاً عنهم في ظل الظروف الراهنة وتشجيعاً لهم لزيادة رأس مال شركاتهم.

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