"الاقتصاد" تعلن اعفاء 50% من قيمة رسوم تعلية رأس مال الشركات

غزة- الرأي

قررت وزارة الاقتصاد الوطني اعفاء 50% من قيمة رسوم تعلية رأس مال الشركات حتى نهاية العام 2020.



وقالت الوزارة في بيان لها امس الاثنين، إن القرار يهدف لتوفير البيئة المناسبة للنشاط الاقتصادي في قطاع غزة وتشجيعاً لزيادة الاستثمار عند الشركات في القطاع .

وأشارت الي أنه بناءً على مداولات لجنة متابعة العمل الحكومي وبعد الاطلاع على توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية تقرر الموافقة على تخفيض نسبة 50% من قيمة رسوم زيادة رأس مال الشركات.

وذكرت الوزارة، أن القرار يأتي دعماً لأصحاب الشركات وتخفيفاً عنهم في ظل الظروف الراهنة وتشجيعاً لهم لزيادة رأس مال شركاتهم.