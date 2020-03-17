منخفض جوي مصحوب بأجواء باردة اليوم

رام الله - الرأي

توقعت الأرصاد الجوية أن تتأثر البلاد اليوم الثلاثاء، بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وباردا الى شديد البرودة ومغبراً احياناً، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، واعتباراً من ساعات الظهيرة تسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية والبحر مائجا.

وهذه الليلة، يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وشديد البرودة وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار على معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ويوم غد الاربعاء، يستمر الجو غائما جزئيا الى غائم وباردا الى شديد البرودة، حيث يطرأ انخفاض ملموس آخر على درجات الحرارة وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار على معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية والبحر مائجا .

ويوم الخميس، يستمر الجو غائماً الى غائم جزئي وباردا الى شديد البرودة ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الامطار على معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية والبحر مائجا .

ويوم الجمعة المقبل، يستمر الجو غائماً الى غائم جزئي وشديد البرودة ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار بين الحين والآخر على معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية والبحر مائجا .

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خلال فترة تأثر البلاد بالمنخفض الجوي من خطر: شدة سرعة الرياح التي قد تصل سرعتها في بعض الهبات حوالي 80 كم/ساعة، ومن الانخفاض الحاد في درجات الحرارة، ومن تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن تدني مدى الرؤيا الافقية وخطر التزحلق على الطرقات.