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"الشباب والرياضة" تنهي مرحلة تقييم المرشحين لجائزة أفضل مركز شبابي 2019

17 آذار / مارس 2020 08:49

"الشباب والرياضة" تنهي مرحلة تقييم المرشحين لجائزة أفضل مركز شبابي 2019

غزة- الرأي

أعلن بهاء الدين السر، رئيس لجنة تقييم المرشحين لجائزة فلسطين لأفضل مركز شبابي 2019، أن اللجنة اختتمت عملها بعد تقييم الملفات المقدمة من (50) مركزا شبابيا على مستوى محافظات غزة، وأشار بهاء السر أن أعضاء اللجنة قاموا بدراسة جميع الملفات وزيارة المراكز المرشحة للفوز بالجائزة، ومتابعة المعايير التي يتم على أساسها المفاضلة بين المراكز.
وأشار إلى أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بالمسابقة من خلال المتابعة الدائمة لسير عمل اللجنة المشرفة على التقييم، وتوفير الأدوات اللازمة لإنجاز مهمة اللجنة قبل الإعلان رسميا عن الفائزين.
وأشاد بدعم مؤسسة أحباء غزة ماليزيا راعية الجائزة، كما شكر جهود أعضاء اللجنة المشرفة على التقييم والتي ضمت مختصين في العمل الشبابي.
يذكر أن الوزارة ستحدد موعد الإعلان عن الفائزين بالجائزة وآلية توزيع الجوائز، فور الاعتماد الرسمي من الوزارة.
 

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