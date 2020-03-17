غزة-الرأي

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2443 ) الثلاثاء 17/3/2020

أخبار فلسطينية﻿

غزة أوقاف تصدر بيانًا شرعيًا بشأن صلاة الجمعة والجماعة

مجلس الوزراء يحدد موعد التوقيت الصيفي وعطلة الإسراء والمعراج

صحة غزة تحيل صاحب شركة للنيابة لقيامه بتصنيع معقمات مخالفة للمواصفات

الصحة تؤكد خلو قطاع غزة من فايروس "كورونا"

أخبار إسرائيلية

غانتس يبدأ مشاورات حكومة وحدة وطنية... واليمين يقطع الطريق عليه

نتنياهو: سنقر الليلة خفض موظفي القطاع الخاص بـ 70% لمواجهة "كورونا "

298 مصاباً بـ"كورونا" بينهم 4 حالات خطيرة في إسرائيل

محدث| الكنيست يؤدي اليمين على وقع قوانين للإطاحة بنتنياهو من الحكم

قرار إسرائيلي بتقليص أعداد العمال الفلسطينيين بسبب "كورونا"

نتنياهو: سنغلق مناطق بؤر الكورونا

اخبار دولية

اجتماع تنسيقي لمواجهة خطر فيروس كورونا بالمخيمات في لبنان

بدء اختبار أول لقاح ضد كورونا على البشر

"الصحة العالمية" تقرر عمل كل موظفيها عن بعد باستثناء الضروريين

كورونا يصل البنتاغون.. وزير الدفاع ونائبه بالحجر الصحي

أخبار عربية

اعتصام أمام المحكمة العسكرية بلبنان لإسقاطها اتهامات بحق عميل إسرائيلي

»ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 29 في الأردن

»مصر تسجل حالتي وفاة و40 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

ريفلين يكلف غانتس بتشكيل الحكومة وقادة أحزاب اليمين يرفضون اللقاء به وديع عواودة

سلطات السجون تواصل عزل قادة من الهيئة التنظيمية لفتح بظروف قاسية

قوات الاحتلال تشرع ببناء مقطع جديد من الجدار الفاصل في القدس والمستوطنون يواصلون…

بسبب كورونا… إغلاق مدينة طولكرم الفلسطينية

وفد من الجبهة الديمقراطية الفلسطينية يصل روسيا لبحث المصالحة و”صفقة القرن”

“الشاباك” يتهم فلسطينية من الداخل بالتخابر مع حماس

أونروا” تُجهّز عددا من مدارسها في غزة لاستقبال مرضى “الجهاز التنفسي”

الشرق الاوسط

غانتس يبدأ مشاورات حكومة وحدة وطنية... واليمين يقطع الطريق عليه

الشروق المصرية

إسرائيل تفرض قيودا شديدة مع ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 298

الغد الأردنية

الشرق القطرية

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

القدس المحلية

منخفض جوي مصحوب بأجواء باردة هذا اليوم

داخلية غزة: سنفرج عن معتقلين ونمنح آخرين إجازات بيتية

الاحتلال يفرض قيودًا جديدة على الأراضي الفلسطينية

الاحتلال يعتقل سكرتير رابطة أسرى الـ 48 وزوجته

فلسطينيون يحجمون عن تسلم طُرودهم البريدية خوفا من "كورونا"

اعتقال شابين أزالا حواجز للشرطة في بيت جالا

اصابة مواطن بعيار ناري في رفح

شفاء الطفلة ميلا يبعث الأمل والفرح بين الفلسطينين

الحياة الجديدة

الأيام

وكالة صفا

العشائر في بلدة الظاهرية تصدر إجراءات لمحاربة "كورونا"

المحكمة الدستورية تقرّ التعديلات المقترحة من بوتين

داخلية غزة: وضعنا خطة شاملة لمواجهة فيروس "كورونا"

الشرطة تقبض على شخصين أزالا حواجز أمنية في بيت جالا

مصرع شاب بانقلاب دراجته النارية جنوب جنين

إصابات بمواجهات جنوب قلقيلية

"كورونا" ينعش صناعة المطهرات والمنظفات بقطاع غزة

اتفاق يلزم القطاع الخاص بدفع 50% من أجور شهري مارس وأبريل

تطبيق الحجر المنزلي على جميع القادمين لفلسطين عبر معبر الكرامة

الاحتلال يلغي زيارات الأهل والمحامين ويقر إجراءات جديدة بالسجون

وكالة الرأي الفلسطينية

الأونروا : استقبال المصابين بأمراض الجهاز التنفسي في المدارس

فلسطين اليوم

سما نيوز

بالتفاصيل .. داخلية غزة: سنفرج عن معتقلين ونمنح آخرين إجازات بيتية

الاحتلال يفرض قيودًا جديدة على الضفة وقطاع غزة

اسرائيل: ارتفاع عدد مصابي كورونا لـ298.. ونتنياهو يعلن حالة الطوارئ في القطاع العام

غزة: احد الخاضعين للحجر الطبي لـ"سما": المكان كارثة طبية وليس له علاقة بالحجر وتم الاتفاق على اضراب شامل!

قرارات مجلس الوزراء.. الاحد المقبل عطلة رسمية وبدء العمل بالتوقيت الصيفي فجر السبت 28 مارس

اعتقالات في الضفة.. بالأسماء

عرب 48

الاحتلال يعتقل 12 فلسطينيا لتعقيمهم أحياء القدس و"فتح" تُطالب "الصحة العالمية" بالتدخل

إصابة جديدة في طولكرم ترفع إصابات كورونا بالضفة لـ39

وكالة وفا

الاحتلال يعتقل شابين من قلقيلية

قوات الاحتلال تعتقل شابا من بيت ريما

"فتح" ترحب.. 63 عضو كونغرس يوقعون رسالة ض..

إطلاق حملة "وعيك بحميك " للتوعية من فيروس &#..

سفارتنا لدى السعودية تدعو أبناء الجالية الفلسطينية ل..

الرجوب يتضامن مع اللجان الأولمبية والرياضيين حول الع..

"كورونا" يوسع بقعة انتشاره لتشمل 162 دولة

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