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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2443 ) الثلاثاء 17/3/2020
أخبار فلسطينية
الصحة الفلسطينية: تسجيل 39 إصابة بفيروس كورونا
أوقاف غزة تصدر بيانًا شرعيًا بشأن صلاة الجمعة والجماعة
صحة بغزة: فحص 33 عينة مشتبهه بـ "كورونا" جميعها غير مصابة
مجلس الوزراء يحدد موعد التوقيت الصيفي وعطلة الإسراء والمعراج
صحة غزة تحيل صاحب شركة للنيابة لقيامه بتصنيع معقمات مخالفة للمواصفات
الصحة تؤكد خلو قطاع غزة من فايروس "كورونا"
أخبار إسرائيلية
غانتس يبدأ مشاورات حكومة وحدة وطنية... واليمين يقطع الطريق عليه
الحكومة الإسرائيلية توافق على "المراقبة الالكترونية" لمرضى كورونا
نتنياهو: سنقر الليلة خفض موظفي القطاع الخاص بـ 70% لمواجهة "كورونا"
298 مصاباً بـ"كورونا" بينهم 4 حالات خطيرة في إسرائيل
محدث| الكنيست يؤدي اليمين على وقع قوانين للإطاحة بنتنياهو من الحكم
6500 رحلة جوية إسرائيلية أُلغيت وخسائر أولية بمليار شيكل
قرار إسرائيلي بتقليص أعداد العمال الفلسطينيين بسبب "كورونا"
نتنياهو: سنغلق مناطق بؤر الكورونا
اخبار دولية
اجتماع تنسيقي لمواجهة خطر فيروس كورونا بالمخيمات في لبنان
بدء اختبار أول لقاح ضد كورونا على البشر
"الصحة العالمية" تقرر عمل كل موظفيها عن بعد باستثناء الضروريين
6501 وفيات كورونا في العالم و4317 مصابا
كورونا يصل البنتاغون.. وزير الدفاع ونائبه بالحجر الصحي
أخبار عربية
اعتصام أمام المحكمة العسكرية بلبنان لإسقاطها اتهامات بحق عميل إسرائيلي
»ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 29 في الأردن
»مصر تسجل حالتي وفاة و40 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
حماس: اعتقال إسرائيل فلسطينيين عقموا مساجد وكنائس “سلوك عنصري و همجي “
ريفلين يكلف غانتس بتشكيل الحكومة وقادة أحزاب اليمين يرفضون اللقاء به وديع عواودة
سلطات السجون تواصل عزل قادة من الهيئة التنظيمية لفتح بظروف قاسية
قوات الاحتلال تشرع ببناء مقطع جديد من الجدار الفاصل في القدس والمستوطنون يواصلون…
بسبب كورونا… إغلاق مدينة طولكرم الفلسطينية
وفد من الجبهة الديمقراطية الفلسطينية يصل روسيا لبحث المصالحة و”صفقة القرن”
“الشاباك” يتهم فلسطينية من الداخل بالتخابر مع حماس
أونروا” تُجهّز عددا من مدارسها في غزة لاستقبال مرضى “الجهاز التنفسي”
الشرق الاوسط
غانتس يبدأ مشاورات حكومة وحدة وطنية... واليمين يقطع الطريق عليه
الشروق المصرية
إسرائيل تفرض قيودا شديدة مع ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 298
الغد الأردنية
تكليف غانتس بتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة
مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى
الشرق القطرية
بدران: حماس لا ترى مبرراً لاعتقال الفلسطينيين في السعودية
الصحة الفلسطينية: تسجيل 39 إصابة بفيروس كورونا
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
تقرير مختصان: الأزمة المالية لـ"أونروا" مؤامرة خطيرة ومنظمة
إصابة فتى برصاص الاحتلال في قلقيلية
حكومة رام الله: 28 مارس بدء التوقيت الصيفي
الاحتلال يقيم جدارًا إسمنتيًّا جنوب شرقي مدينة القدس
بالصور لتعقيمهم أحياء القدس.. الاحتلال يعتقل 12 فلسطينيًأ
الأسرى في سجون الاحتلال يقرون البدء بخطوات تصعيدية
المعتقلون الفلسطينيون في العراق.. مصير مجهول وتجاهل حكومي
إدارة السجون تسحب أصناف من "كانتينا" الأسرى
الاحتلال يقرر إبعاد 4 مقدسيين عن البلدة القديمة
القدس المحلية
منخفض جوي مصحوب بأجواء باردة هذا اليوم
45 مليار شيكل خسائر "إسرائيل" بفعل "كورونا"
داخلية غزة: سنفرج عن معتقلين ونمنح آخرين إجازات بيتية
الاحتلال يفرض قيودًا جديدة على الأراضي الفلسطينية
مختصون يتحدثون لـ«القدس» حول تأثير «كورونا» على الأوضاع الاقتصادية
الاحتلال يعتقل سكرتير رابطة أسرى الـ 48 وزوجته
فلسطينيون يحجمون عن تسلم طُرودهم البريدية خوفا من "كورونا"
اعتقال شابين أزالا حواجز للشرطة في بيت جالا
اصابة مواطن بعيار ناري في رفح
شفاء الطفلة ميلا يبعث الأمل والفرح بين الفلسطينين
الحياة الجديدة
»الرئيس الفرنسي: إغلاق البلاد لمكافحة فيروس كورونا
»سلطات الاحتلال تلغي زيارات الأسرى
»اشتية: تسجيل إصابة جديدة بكورونا في طولكرم لمواطن قادم من بولندا
الأيام
» سلطات الاحتلال تمارس تمييزاً عنصرياً في حماية الأسرى...
» خان يونس: مجموعة شبابية تطلق مبادرة للوقاية من فيروس...
» رام الله: رجل أعمال يعفي مستأجريه من أجرة الشهر نظراً...
وكالة صفا
العشائر في بلدة الظاهرية تصدر إجراءات لمحاربة "كورونا"
المحكمة الدستورية تقرّ التعديلات المقترحة من بوتين
داخلية غزة: وضعنا خطة شاملة لمواجهة فيروس "كورونا"
الشرطة تقبض على شخصين أزالا حواجز أمنية في بيت جالا
مصرع شاب بانقلاب دراجته النارية جنوب جنين
"كورونا" ينعش صناعة المطهرات والمنظفات بقطاع غزة
اتفاق يلزم القطاع الخاص بدفع 50% من أجور شهري مارس وأبريل
تطبيق الحجر المنزلي على جميع القادمين لفلسطين عبر معبر الكرامة
الاحتلال يلغي زيارات الأهل والمحامين ويقر إجراءات جديدة بالسجون
وكالة الرأي الفلسطينية
الاقتصاد: إعفاء 50% من قيمة رسوم تعلية رأس مال الشركات
الداخلية: وضعنا خطة شاملة لمواجهة فيروس "كورونا"
مكافحة المخدرات تضبط 40 فرش حشيش برفح
الأونروا: استقبال المصابين بأمراض الجهاز التنفسي في المدارس
الأوقاف في غزة تصدر بيانًا شرعيًا بشأن صلاة الجماعة
صور "مديرية التدريب" تُخرج دورة المستجدين الألف التأسيسية
كلية فلسطين التقنية تصدر بياناً مهماً حول آلية التسجيل
المرور: إصابة طفل في حادث سير شمال غزة
فلسطين اليوم
لجنة التوعية الصحية والمجتمعية بجامعة الأقصى تتخذ مجموعة اجراءات في مواجهة كورونا
سما نيوز
بالتفاصيل .. داخلية غزة: سنفرج عن معتقلين ونمنح آخرين إجازات بيتية
الاحتلال يفرض قيودًا جديدة على الضفة وقطاع غزة
اسرائيل: ارتفاع عدد مصابي كورونا لـ298.. ونتنياهو يعلن حالة الطوارئ في القطاع العام
غزة: احد الخاضعين للحجر الطبي لـ"سما": المكان كارثة طبية وليس له علاقة بالحجر وتم الاتفاق على اضراب شامل!
قرارات مجلس الوزراء.. الاحد المقبل عطلة رسمية وبدء العمل بالتوقيت الصيفي فجر السبت 28 مارس
الرجوب يتضامن مع اللجان الأولمبية والرياضيين حول العالم في مواجهة
إصابة شاب بمواجهات مع الاحتلال جنوب قلقيلية
"مدى" يستنكر اعتداء الشرطة على الصحفي ابو عاذرة في غزة
البدء بتجهيز مستشفى الخدمات العسكرية في نابلس كمركز للعلاج من "كورونا"
محافظة القدس تتسلم "منتجع النبالي الفندقي" كمركز للحجر الصحي
عرب 48
الاحتلال يعتقل 12 فلسطينيا لتعقيمهم أحياء القدس و"فتح" تُطالب "الصحة العالمية" بالتدخل
إصابة جديدة في طولكرم ترفع إصابات كورونا بالضفة لـ39
علامات تعافي رضيعة فلسطينية مصابة بفيروس كورونا
الاحتلال يعتقل شابين من قلقيلية
قوات الاحتلال تعتقل شابا من بيت ريما
"فتح" ترحب.. 63 عضو كونغرس يوقعون رسالة ض..
إطلاق حملة "وعيك بحميك " للتوعية من فيروس &#..
سفارتنا لدى السعودية تدعو أبناء الجالية الفلسطينية ل..
الرجوب يتضامن مع اللجان الأولمبية والرياضيين حول الع..
"كورونا" يوسع بقعة انتشاره لتشمل 162 دولة
حدث في مثل هذا اليوم
- 17 آذار (مارس)
- 2002م اعتقال "حسام خضر" عضو المجلس التشريعي بعد اقتحام منزله في مخيم بلاطة.
- 2002م عملية استشهادية في منطقة التلة الفرنسية بمدينة القدس الشرقية حيث قام الاستشهادي "أكرم الننباتيتي" من مخيم عايدة التابع للجهاد الإسلامي بتفجير نفسه بجانب حافلة ركاب في التلة الفرنسية أسفرت عن مقتل اثننين من الإسرائيليين وإصابة 15 آخرين.
- 2002م عملية مسلحة في منطقة كفار سابا إذ قام المجاهد عمار عبد المجيد الشخشير من كتائب شهداء الأقصى بإطلاق النار في منطقة كفار سابا أسفرت عن مقتل اثنين من الإسرائيليين وإصابة 9 آخرين.
- 1993م الشهيد رائد الريفي من حركة الجهاد الإسلامي يهاجم مجموعة من الإسرائيليين بسيف وسكين وسط مدينة يافا مما أدى إلى مقتل 4 وإصابة 21مآخرين.
- 1992م انفجار سيارة مفخخة في السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس يودي بحياة 29 قتيلاً ومئات الجرحى.
- 1969م غولدا مائير (1898 - 1978) تتولى رئاسة الحكومة الإسرائيلية، لتصبح رابع رئيس للوزراء في الدولة العبرية.
- 1912م صدور أول صحيفة في العالم العربي باسم "الاشتراكية" لصاحبها حلمي الفتياني من دمشق.