تعليم شمال غزة تبحث تعاونها مع بلدية جباليا النزلة

غزة- الرأي

بحثت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة، سبل التعاون المشترك مع بلدية جباليا النزلة، بما يخدم العملية التعليمية خصوصاً، وخدمة المجتمع بشكل عام لا سيما في ظل ما يتهدده من مخاطر صحية وبيئية في ضوء انتشار فيروس "كورونا" الذي بات يهدد المنطقة والعالم.

جاء ذلك، على هامش الزيارة التي قام بها مدير التعليم أ. نبيل العرابيد، ومدير الدائرة الإدارية أ. جواد صالحة، ومدير الدائرة الفنية أ. موسى شهاب، للبلدية؛ لتهنئة رئيسها الجديد م. مازن النجار، بمنصبه الجديد.

وناقش الطرفان سلسلة من الأفكار والمشاريع ذات العلاقة المشتركة، خاصة على صعيد محاصرة انتشار فيروس "كورونا"، ونشر الوعي البيئي والصحي في أوساط الطلبة والمجتمع.

كما تطرق الطرفان إلى أهمية توفير بيئة مدرسية ومجتمعية آمنة في ظل انتشار الحرف الخطرة بالقرب من المدارس والأماكن السكنية، مؤكدين على ضرورة استخلاص العبر من حادث النصيرات المفجع الذي راح ضحيته 19 مواطنا وعشرات المصابين إلى جانب خسائر مادية فادحة.

واتفق الجانبان على عقد لقاءات توعوية للمعلمين والأهالي بالتعاون مع جهاز الدفاع المدني، للتعرف على إجراءات الوقاية والسلامة.

وفي ختام اللقاء، قدّم وفد المديرية درع تقدير وتهنئة للمهندس النجار؛ لتوليه منصبه الجديد، متمنيا له النجاح والتوفيق في مهامه لخدمة المجتمع والحفاظ على مقدّراته.