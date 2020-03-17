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أخبار » الرياضة و الملاعب

محمد صلاح يصعق توتنهام فى الدوري الإنجليزى

17 آذار / مارس 2020 08:54

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قد تنسى مباراة ما ولا تستطيع أن تتذكر أحداثها، ولكن من الصعب أن تنسى الأهداف الرائعة التى سجلها نجوم الساحرة المستديرة، والتى خلدت أسماءهم فى سجلات كرة القدم، وظلت إلى يومنا هذا عالقة فى أذهان الجميع.

"جول مورنينج" تقرير يومى نقدم لكم من خلاله كل صباح هدف من أجمل أهداف كرة القدم، التى سجلها كبار نجوم اللعبة.
 
مباريات توتنهام ضد ليفربول دائمًا ما تتسم بالقوة والندية على مدار التاريخ، وعلى مستوى المواجهات القارية.
 
وشهدت مباراة توتنهام ضد ليفربول فى الدورى الإنجليزى إحراز محمد صلاح هدفًا لنادى ليفربول ظل عالقا فى ذاكرة الجماهير حتى الآن من تسديدة صاروخية.

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