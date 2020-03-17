ريال مدريد يتواصل مع ساديو ماني ويرصد مبلغا ضخما لضمه

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن نادي ريال مدريد الإسباني رصد نحو 170 مليون دولار لضم النجم السنغالي ساديو ماني، هداف فريق ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية إن مدرب الملكي زين الدين زيدان معجب كثيرا بالمهاجم السنغالي البالغ 27 عاما، مؤكدة أن الريال تواصل مع ماني بالفعل وعرض عليه الانتقال الصيف المقبل إلى سانتياغو برنابيو.

وأضافت الصحيفة أن زيدان واثق من ضم ماني رغم أن عقده مع ليفربول ممتد لثلاث سنوات قادمة، وذلك من خلال العقد المالي الضخم.

ويعد ماني من أفضل المهاجمين بالبريميرليغ، حيث سجل لليفربول 18 هدفا في جميع المسابقات هذا الموسم، منها 14 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وساهم ماني في تتويج الريدز بثلاثة ألقاب العام الماضي، وهي: دوري الأبطال والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، كما فاز بالحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي برصيد 22 هدفا.