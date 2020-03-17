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اليوم.. الاتحاد الأوروبى يحدد مصير يورو 2020 ودورى الأبطال بـ"فيديو كونفرانس"

17 آذار / مارس 2020 08:59

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يعقد اليوم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، "يويفا" برئاسة السلوفينى الكسندر تشيفيرين اجتماعًا مهمًا ومصيريًا مع ممثلي 55 دولة عبر الفيديو كونفرانس لمناقشة مصير مسابقات دوري أبطال أوروبا واليوروباليج ويورو 2020 بعد تفشى فيروس كورونا المستجد الذى تسبب في تعليق جميع الأنشطة التابعة للاتحاد الأوروبي لمدة شهر.

وقال يويفا فى بيان سابق: "في ضوء التطورات الجارية في انتشار فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء أوروبا والتحليل المتغير لمنظمة الصحة العالمية ، دعا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ممثلين عن الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 55 ، جنبًا إلى جنب مع مجالس إدارة رابطة الأندية الأوروبية والبطولات الأوروبية وممثل الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين، لحضور اجتماعات عن طريق التداول بالفيديو لمناقشة استجابة كرة القدم الأوروبية للوباء المنتشر.

وأوضح البيان أن القرارات ستشمل جميع المسابقات المحلية والأوروبية ، بما في ذلك بطولة يورو 2020 المقرر إقامتها الصيف المقبل، وسيتم إجراء مزيد من الاتصالات بعد تلك الاجتماعات.

تشير بعض التقارير الصحفية إلى سير اتجاه قوي داخل الاتحاد الأوروبي بإيقاف مسابقتي دوري الأبطال والدوري الأوروبي "اليوروبا ليج" بعد تفشي فيروس كورونا بشكل مريب خلال الفترة الأخيرة في كل انحاء العالم.

كانت لجنة الطوارئ بالاتحاد الأوروبي قد قررت إيقاف تشامبيونزليج واليوروباليج على الترتيب، بعد تفشي فيروس كورونا وتأثيره على عدد من المسابقات المحلية في بعض الدول، بالإضافة إلى ظهور إصابات وسط اللاعبين في دوريات أوروبا.

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