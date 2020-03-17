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طاقم حكومي يتفقد مراكز الحجر الصحي بخان يونس ورفح

17 آذار / مارس 2020 09:01

غزة - الرأي

تفقد طاقم حكومي، مساء أمس الاثنين، مراكز الحجر الصحي بمحافظتي خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة.

 وضم الطاقم وكيل وزارة الصحة يوسف ابو الريش ، ووكيل وزارة الداخلية اللواء توفيق أبو نعيم، ووكيل وزارة التنمية الاجتماعية غازي حمد وأعضاء اللجان الحكومية والصحية وتحت إشراف مباشر من رئيس المتابعة الحكومية محمد عوض.

وقال أبو الريش: "إن هذه الجولة تأتي في اطار المتابعة الميدانية والاطلاع عن كثب مع الوزارات ذات العلاقة على الاجراءات الوقائية التي يجري انفاذها لمواجهة فايروس كورونا المستجد كوفيد ١٩ ".

وأضاف أبو الريش أن اللجنة الصحية المركزية واللجان الفرعية تتابع على مدار الساعة تقديم الرعاية الصحية والخدماتية للمواطنين الذين تم استضافتهم في المدارس المخصصة في رفح حيث مدرسة مرمرة ومدرسة غسان كنفاني اضافة الى مدرسة الصفوة بخان يونس التي تم ادخالها في منظومة الحجر الصحي مساء اليوم ، مشيرا إلى أن الحالة الصحية لهم مطمئنة، وأن إجراء الحجر الالزامي هو اجراء احترازي اضافي لضمان السلامة المجتمعية ".

وبين أنه تم تخصيص مركز صحي مسقط " قيزان النجار" لاستضافة المرضى العائدين عبر حاجز بيت حانون والذين كانوا يتابعون علاجهم في المستشفيات التخصصية بالضفة المحتلة ومدينة القدس والداخل، حيث يتم استضافتهم في المركز حتى اتمام فترة ١٤ يوم، تحت إشراف طاقم طبي يعمل على تقديم الرعاية الصحية المناسبة لحالاتهم المرضية .

وطمأن أبو الريش أبناء شعبنا وذوي العائدين في مراكز الحجر الصحي تلك على اوضاعهم الصحية وان الوزارة تعمل وبالتعاون مع الوزارات ذات العلاقة على توفير كل مايلزم وموائمة تلك الأماكن لظروف الحجر الصحي المناسبة.

 وجدد التأكيد على خلو قطاع غزة من فايروس كورونا المستجد، داعيا في الوقت ذاته المواطنين إلى تقاسم المسؤولية مع وزارة الصحة والجهات المختصة من أجل المصلحة الوطنية والسلامة المجتمعية وذلك بتفهم ودعم كافة الاجراءات الوقائية والصحية لمكافحة الوباء الذي بات التحدي الاول لكل دول العالم.

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