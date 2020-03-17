وكالة الرأي الفلسطينية "بلدية خان يونس "تنظيم جلسة حوارية حول طرق الوقاية من فايروس كورنا وكالة الرأي الفلسطينية لجنة الطوارئ بخان يونس تغلق محطة توزيع الغاز المنزلي مخالفة للقانون وكالة الرأي الفلسطينية ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في "إسرائيل" إلى 304 وكالة الرأي الفلسطينية ما هو الحجر الصحى الذاتي ومن يحتاجه وماهى مدته ؟ وكالة الرأي الفلسطينية كيف تعزز جهازك المناعى بالعصائر وكالة الرأي الفلسطينية هل الشخص الذي شُفي من فيروس كورونا يمكنه نقل العدوى؟ وكالة الرأي الفلسطينية مركز "حضارة" الشبابي ينفذ حملة توعية عن مرض "كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية طاقم حكومي يتفقد مراكز الحجر الصحي بخان يونس ورفح وكالة الرأي الفلسطينية اليوم.. الاتحاد الأوروبى يحدد مصير يورو 2020 ودورى الأبطال بـ"فيديو كونفرانس" وكالة الرأي الفلسطينية ريال مدريد يتواصل مع ساديو ماني ويرصد مبلغا ضخما لضمه
أخبار » الأخبار الحكومية

برعاية من "الشباب والرياضة"

مركز "حضارة" الشبابي ينفذ حملة توعية عن مرض "كورونا"

17 آذار / مارس 2020 09:03

مركز "حضارة" الشبابي ينفذ حملة توعية عن مرض "كورونا"
مركز

غزة- الرأي

نفذ مركز حضارة الشبابي بمدينة غزة برعاية وزارة الشباب والرياضة، حملة تثقيف حول الوقاية من مرض "كورونا" استهدفت المحال التجارية والتجمعات الشبابية، أمس الاثنين.

وتم خلال الحملة  توزيع بروشور للمحال التجارية، وشرح مبسط لأهم تعليمات وزارة الصحة للوقاية من الفيروس.

كما أكد خالد بحور مدير دائرة العمل التطوعي بوزارة الشباب والرياضة على أهمية هذه الحملة التطوعية والتي تأت ي في وقت تحتاج فيه كافة فئات المجتمع للوعي بخطورة وطرق انتقال المرض.

ودعا بحور إلى ضرورة الالتزام بتعليمات الجهات الحكومية المختصة، وأن كافة الإجراءات التي يتم اتخاذها تهدف للوقاية من المرض.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"إعمار" تضع جهودها في خدمة خطة الوقاية من كارونا بخان يونس

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟