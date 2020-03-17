مركز "حضارة" الشبابي ينفذ حملة توعية عن مرض "كورونا"

غزة- الرأي

نفذ مركز حضارة الشبابي بمدينة غزة برعاية وزارة الشباب والرياضة، حملة تثقيف حول الوقاية من مرض "كورونا" استهدفت المحال التجارية والتجمعات الشبابية، أمس الاثنين.

وتم خلال الحملة توزيع بروشور للمحال التجارية، وشرح مبسط لأهم تعليمات وزارة الصحة للوقاية من الفيروس.

كما أكد خالد بحور مدير دائرة العمل التطوعي بوزارة الشباب والرياضة على أهمية هذه الحملة التطوعية والتي تأت ي في وقت تحتاج فيه كافة فئات المجتمع للوعي بخطورة وطرق انتقال المرض.

ودعا بحور إلى ضرورة الالتزام بتعليمات الجهات الحكومية المختصة، وأن كافة الإجراءات التي يتم اتخاذها تهدف للوقاية من المرض.