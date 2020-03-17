كيف تعزز جهازك المناعى بالعصائر



عصير الجزر والبرتقال من العصائر الصحية المهمة لصحة الجسم خاصة فى ظل انتشار الإصابة بفيروس كورونا، فهو من العناصر المهمة لرفع مناعة الجسم لمواجهة الأمراض والفيروسات وفقا لما أكدته وزارة الصحة، ويحتوى عصير البرتقال والجزر على نسبة عالية من فيتامين سي المعزز للمناعة.



ووفقا لموقع healthline فيحتوى كل من الجزر والبرتقال وعصير البنجر على نسبة عالية من فيتامين سي، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تنظف خلايا الجسم من الجذور الحرة التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية وأنواع معينة من السرطان.

فوائد عصير البرتقال والجزر للوقاية من فيروس كورونا

يحتوى البرتقال والجزر على نسبة عالية من فيتامين سي، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تساعد على فرك الخلايا من الجذور الحرة التي تظهر كمنتج ثانوي لعمليات التمثيل الغذائي مثل التنفس والهضم. تحدث الجذور الحرة أيضًا بسبب التعرض للسموم البيئية مثل السجائر أو دخان السيجار والملوثات الأخرى، بنفس الطريقة التي ينمو بها الصدأ على الحديد ، تهاجم الجذور الحرة خلايا جسم الإنسان، مما يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية وأنواع معينة من السرطانات، كما أنها تساهم فى ظهور علامات الشيخوخة الواضحة، يدعم فيتامين سي جهاز المناعة لمقاومة الأمراض خاصة المنتشرة فى هذه الفترة كفيروس كورونا الجديد، بالإضافة إلى المساعدة فى امتصاص الحديد غير النشط، الموجود فى النباتات مثل السبانخ.

يحتوى على بيتا كاروتين وفيتامين أ

بالإضافة إلى فيتامين سي، يوفر الجزر أيضًا بيتا كاروتين وفيتامين أ، وفقًا لـ Medical News Today، وقد يساعد الكاروتينات على تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون وسرطان الرئة لدى غير المدخنين، كما أن فيتامين أ في الجزر يدعم الرؤية الصحية لفترة طويلة، ويمكن أن يؤدى نقص فيتامين أ إلى جفاف الملتحمة، وهو مرض تنكسي يمكن أن يضر البصر أثناء النهار ويجعل من الصعب جدًا الرؤية بوضوح في الإضاءة المنخفضة، خاصة في الظلام مثل القيادة ليلاً.

تناول مشروب عصير مختلط مصنوع من عصير الجزر والبرتقال مليء بالبيتا كاروتين وفيتامين أ، جنبًا إلى جنب مع جرعة قوية من فيتامين سي.