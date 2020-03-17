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ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في "إسرائيل" إلى 304

17 آذار / مارس 2020 09:11

القدس المحتلة - الرأي

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 304.

وتواصل حكومة الاحتلال فرض حالة الطوارئ القصوى بشكل متدرج.

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