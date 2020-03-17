ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في "إسرائيل" إلى 304

القدس المحتلة - الرأي

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 304.

وتواصل حكومة الاحتلال فرض حالة الطوارئ القصوى بشكل متدرج.