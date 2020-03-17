ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في "إسرائيل" إلى 304

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 304.
وتواصل حكومة الاحتلال فرض حالة الطوارئ القصوى بشكل متدرج.
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17 آذار / مارس 2020 09:11
القدس المحتلة - الرأي
أعلنت وزارة الصحة بحكومة الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 304.
وتواصل حكومة الاحتلال فرض حالة الطوارئ القصوى بشكل متدرج.
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