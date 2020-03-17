"بلدية خان يونس "تنظيم جلسة حوارية حول طرق الوقاية من فايروس كورنا

غزة-الرأي

نظم الفريق الشبابي التابع لمشروع حماية الطفولة ومؤسسة تامر لتعليم المجتمعي بالتعاون مع المكتبة العامة في بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة جلسة حوارية حول فيروس كورونا المتجدد والذي انتشر في عدد من بلدان العالم مؤخراً وتم تصنيفه من قبل منظمة الصحة العالمي بـ "الوباء، وذلك بمشاركة مجموعة من فئة الشباب من رواد المكتبة.

وتم خلال الجلسة مناقشة كيفية انتقال العدوى بين الناس من خلال السعال والعطس أو ملامسة شخص لشخص مصاب أو لمس سطح مصاب ثم الفم أو الأنف أو العينين، داعين إلى اتباع طرق الوقاية من العدوى من خلال اتباع ممارسات النظافة الشخصية الأساسية، مثل غسل اليدين بشكل متكرر، وشرب السوائل بكثرة، وتغطية الأنف والفم عند السعال، والبقاء في المنزل عند الشعور بالمرض.

وتم على هامش اللقاء مناقشة موضوع إدارة الصراع والأزمات واحترام وجهات النظر، والسبل الكفيلة لتعزيز فكرة العمل التطوعي وعمل مبادرات يتم تنفيذها في المؤسسات لخدمة أبناء شعبنا.