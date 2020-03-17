الصحة: استمرار اللقاءات التنسيقية لمقدمي الخدمات الصحية بالقطاع الأهلي

غزة-الرأي

عقدت وزارة الصحة اجتماعا استكماليا ضمن اللقاءات التنسيقية مع مقدمي الخدمات الصحية في القطاع الاهلي ضمن جهود الوزارة في تعزيز الاجراءات الوقائية فايروس كورونا المستجد كوفيد 19 .

بدوره، قال وكيل وزارة الصحة د. يوسف ابو الريش : " أنه من الاهمية بمكان بذل أقصى درجات التنسيق والتواصل المستمر لتحقيق حالة متقدمة من التكامل لمواجهة كافة الاحتمالات ، ولإنفاذ الإجراءات والسياسات الوقائية المتخذة " .

واستعرض د. ابو الريش جملة الاجراءات والسياسات التي أقرتها وزارة الصحة واللجان المختصة بتشكيلاتها المختلفة ، مشيرا الى أن كافة الجهود حققت تقدما في تحقيق الجزء الاكبر من تلك الاجراءات والتي ترسم الاطار العام والتفصيلي لمرحلة الجهوزية والاستعداد ، مؤكدا على خلو قطاع غزة من الفايروس .