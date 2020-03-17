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للحد من تفشي فايروس كورونا

حكومة الاحتلال تصادق على العمل بإجراءات حالة الطوارئ

17 آذار / مارس 2020 09:59

القدس المحتلة - الرأي

صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، على العمل بتعليمات حالة الطوارئ، وذلك للحد من تفشي فايروس كورونا.

وقالت القناة العبرية الـ13، إنه تم تعطيل المدارس، والجامعات والمقاهي والملاهي والأندية الرياضية، والرحلات الجوية، والتجمعات الكبيرة، والمواصلات والمصانع والمحلات التجارية الكبرى.

وذكرت أن حكومة الاحتلال صادقت على سلسلة إجراءات للعمل بحالة الطوارئ، منها السماح لجهاز الأمن العام "الشاباك"، بتعقب هواتف مرضى الكورونا، والمتواجدين بمحيطهم، وأفراد عائلاتهم.

وذكرت القناة العبرية، أن المصادقة على العمل بإجراءات حالة الطوارئ في البلاد، جاءت بعد ساعات من إعلان نتنياهو، عن حالة الطوارئ في القطاع الإقتصادي العام، وفرض المزيد من القيود على عمل القطاع الحكومي.

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