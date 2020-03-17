إجراءات الاحتلال مع العمال الفلسطينيين في مواجهة "كورونا"

القدس المحتلة - الرأي

قالت القناة العبرية السابعة، إن وزارة جيش الاحتلال الإسرائيلي، قررت المزيد من الإجراءات بحق المناطق الفلسطينية، كجزء من إجراءات الحد من انتشار وتفشي فايروس الكورونا في "إسرائيل".

ووفقا للقناة، قرر وزير الجيش بينت، عدم السماح بدخول العمال الفلسطينيين إلى المناطق الإسرائيلية، إلا لمن يعملون في قطاعات الصحة والزراعة والتمريض والبناء، وهم ممن يملكون تصاريح وافق عليها جهاز "الشاباك"، وعلى مسؤولية أصحاب العمل.

ولفتت القناة السابعة، الى أن الوزير وافق على السماح للعمال الفلسطينيين البقاء داخل "إسرائيل"، فترة ما بين شهر إلى شهرين فقط، مع استمرار فرض الإغلاق على الأراضي الفلسطينية بالضفة، ومعابر قطاع غزة، حتى إشعار آخر.

يشار الى أن تقارير وزارة الصحة الإسرائيلية، أكدت صباح اليوم، ارتفاع عدد المصابين بفايروس الكورونا في "إسرائيل" إلى 304 حالة، بينهم 284 مصابا بحالة طفيفة، و11 مصابا بحالة متوسطة، و4 اصابات بحالة خطيرة، و5 تم شفائهم من المرض.