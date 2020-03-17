التنمية الاجتماعية تعقد عدة ندوات صحية للتوعية بمخاطر كورونا

غزة- الرأي

نظمت وزارة التنمية الاجتماعية ، ممثلة بدائرة الشئون الإدارية وبتوجيهات من أ.ايمن عبود مدير عام الشؤون المالية والادارية سلسلة من الندوات الصحية للتوعية بمخاطر فيروس كورونا وأساليب الوقاية منها في كافة مؤسساتها المنتشرة في قطاع غزة , بحضور كل من أ. سعيد الأستاذ نائب مدير عام الشؤون المالية والإدارية , وأ. عبدالله خليفة رئيس قسم الشؤون الإدارية وأ.اسلام عودة مشرفة التدريب , وأ. إيمان شقورة مسؤول التثقيف الصحي في وزارة الصحة , وضم اللقاء موظفي مديرية غزة وباقي المديريات

من جانبه لفت الأستاذ إلى أن هذه الندوات تهدف إلى توعية الموظفين ونقل المعلومة للمجتمع وذلك من خلال تعاملهم مع الوافدين والزوار والمواطنين وأسرهم في المديريات والمراكز التابعة للوزارة

بدورها اكدت شقورة على اهمية منح هذا الموضوع الاهتمام والتوعية الشاملة والكاملة للجمهور بمخاطر هذا الفيروس , وأساليب الوقاية منه

وفتح باب النقاش والحوار وثمن الطرفين اهمية هذه الندوات لما لها من دور واضح في نشر التوعية حول مخاطر فيروس كورونا وطرق الوقاية وتوعية الجمهور