"النيابة العامة" تدعو المواطنين استخدام الخدمة الالكترونية للمظالم والطلبات

غزة-الرأي

اهابت النيابة العامة بجمهور المواطنين الراغبين فى تقديم تظلماتهم وطلباتهم للنيابة العامة بالمحافظات كافة استخدام الخدمة الالكترونية لخدمات المواطنين ، وخدمات المحامين من خلال الرابط ادناه وذلك حرصاً منها على سلامة المواطنين والمراجعين لاقسام الاستقبال في النيابات كافة والتزاماً بتعليمات الوقاية من الاصابة بفيروس كورونا الصادر عن وزارة الصحة ،ولسهولة الوصول الى الخدمة وحرصا على سلامتهم بتقليل اعداد تجمع المراجعين فى اقسام استقبال الجمهور فى النيابات الجزئية والكلية ،متمنيه السلامة للجميع والالتزام بتعلميات وزارة الصحة.

خدمات_المواطنين/

http://www.gp.gov.ps/…/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A…

خدمات_المحامين/

http://www.gp.gov.ps/…/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A…