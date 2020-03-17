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الزراعة: أضرار المنخفض الأخير بلغت 700 ألف دولار

17 آذار / مارس 2020 10:27

غزة-الرأي

قدرت وزارة الزراعة الفلسطينية، الأضرار الزراعية "الأولية" الناتجة عن المنخفض الجوي الأخير بـ 700.000 دولار، وذلك لمساحة (500 دونم) تضررت بشكل مباشر.

وحصرت طواقم وزارة الزراعة أضرار المنشآت الزراعية في محافظات قطاع غزة، بعد نهاية المنخفض الجوي الأخير الذي ضرب البلاد الأسبوع الماضي.

وتنوعت الأضرار ما بين منشآت إنتاج حيواني وإنتاج نباتي، وسجلت أعلى قيمة لها في محافظات جنوب القطاع بمساحة (300) دونم، حيث شملت أغطية بلاستيكية للدفيئات وأنفاق زراعية وتلف مزروعات، بالإضافة إلى تضرر مزارع دواجن ونفوق طيور داخلها.

وتقوم طواقم حصر الأضرار في وزارة الزراعة بالعمل على قدم وساق في الميدان لحصر أضرار المنخفضات، والعمل في حالة الطوارئ وقوفاً بجانب المزارع الفلسطيني الصامد.

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