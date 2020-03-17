الحركة الأسيرة: إدارة السجون لا تتخذ أي إجراءات ضد "كورونا"

سجون الاحتلال - الرأي

قالت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، إن إداراة السجون لا تتخذ أي إجراءات وقائية حقيقية ضد فيروس كورونا إلا مصادرة المزيد من حقوقهم.

وذكرت الحركة في بيان وصل "الرأي" الثلاثاء، أن إدارة سجون الاحتلال تستفرد بهم، وتمنع 170 صنفاً من الكانتين من ضمنها مواد تنظيف وأساسيات هم بحاجة لها وذلك في ظل انشغال المجموع البشري بهذا الوباء.

وأشارت إلى أن احتجاز الأسرى الإداريين دون تهمة في ظل انتشار وباء كورونا جريمة إنسانية، مضيفةً: "من حق الأسرى التواجد مع ذويهم في هذا الظرف".

وأوضحت أن قرصنة الحقوق؛ بمنع زيارة ذويهم، وتقليص عدد المتواجدين في الفورة، ومنع المنظفات من الكانتين، هي ما اتخذته إدارة السجون كإجراء وقائي ضد الكورونا.

وأكدت أن قيادة الحركة الأسيرة تجري مشاورتها للتصدي لهذه الهجمة بما يتناسب مع حجم الانتهاك والاستفراد رغم الظروف الصعبة.