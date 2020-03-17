"الصحة" : أجرينا تحاليل لـ 39 حالة تم الاشتباه بها وجميعها خالية من كورونا

غزة- الرأي

أكدت وزارة الصحة أن قطاع غزة لا يزال خالياً تماماً من فيروس كورونا، وذلك بعد اجراءها 39 تحليلاً مخبرياً أثبت خلوها جميعا من فيروس كورونا.



وقال مدير عام المهن الطبية المساندة د. أيمن الحلبي خلال لقاء معه اليوم الثلاثاء، 17 آذار، 2020، إن الكوادر الطبية في المختبرات تم تأهيلها وتدريبها للتعامل مع العينات بطريقة آمنة، كما تم تدعيم المختبر المركزي وتجهيزه وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية لإجراء الفحوصات بما يحمي الطواقم الطبية ويوفر نتائج طبية دقيقة.



وكانت وزارة الصحة اتخذت سلسلة من اجراءات الوقاية لمواجهة فيروس كورونا، وذلك حرصا على سلامة المواطنين والصحة العامة للمجتمع. حيث خصصت الوزارة الرقم المجاني المباشر (103) للاستفسار والابلاغ عن اي تطورات صحية بين العائدين الى قطاع غزة، إلى جانب اجراءات الحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يوماً من تاريخ وصولهم، وإجراءات الحجر الجبري لغير الملتزمين بالحجر من العائدين.