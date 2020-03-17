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بلدية بيت لاهيا تجتمع لمناقشة نظام الحوسبة الالكترونية

17 آذار / مارس 2020 10:41

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غزة-الرأي

اجتمعت  لجنة الصحة والسلامة المهنية في بلدية بيت لاهيا بحضور رئيس البلدية أ. عز الدين الدحنون وإدارة عضو المجلس البلدي د.خالد أبو علي، وحضور كل من عضو المجلس البلدي أ.سائد السلطان، وأ.محمد الزين، ومدير البلدية د.تامر الصليبي، والمدراء العامون في البلدية ، وذلك بهدف تحليل نظام الحوسبة الالكترونية، لمنح ترخيص الحرف والخدمات، إضافة إلى مناقشة مخطط سير العمليات الخاص بترخيص الحرفة، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين لا سيما الحرفيين منهم.
بدوره، اشاد رئيس البلدية أ. عز الدين الدحنون  بجهودهم في المحافظة على الأمان المهني للحرف الموجودة في المدينة بما يحقق السلامة العامة للسكان.

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