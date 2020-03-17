"الصحة": تجهيز مستشفى ميداني بسعة 30 سرير لمواجهة انتشار وباء كورونا

غزة- الرأي

أكدت وزارة الصحة حرصها على حماية المواطنين وتجنبهم انتشار وباء كورونا "كوفيد 19" العالمي من خلال تطبيق جملة من الإجراءات الوقائية في قطاع غزة.

وأكد د. رامي العبادلة مدير دائرة مكافحة العدوى بوزارة الصحة، أن الوزارة طبقت العديد من إجراءات السلامة داخل المستشفيات من اتباع طرق التعقيم السليمة المستمرة للأقسام وللأجهزة الطبية، داعيا المواطنين الى اتباع طرق الوقاية من خلال النظافة الشخصية والغسل السليم للأيدي بالماء والصابون.

وأشار العبادلة الى أن الوزارة شكلت العديد من اللجان الصحية والاستشارية للتعامل مع هذا الملف والتي تعنى برفع درجة الجهوزية والاستعداد لمواجهة الوباء.

وأشار د. العبادلة ان الوزارة قامت بتجهيز مستشفى ميداني داخل معبر رفح البري في إطار الإجراءات الوقائية التي تنفذها وزارة الصحة بالتعاون مع المؤسسات الحكومية ذات العلاقة للوقاية من وباء فايروس كورونا المستجد، والذي سيعمل بطاقة سريرية ٣٠ سريرا كمرحلة أولى اضافة الى ٨ أسرة عناية مركزة فضلا عن المختبر وقسم التصوير الاشعاعي اضافة الى الخدمات الأخرى، مؤكدا على خلو قطاع غزة من الفايروس.