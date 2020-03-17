تعليم غرب غزة يعقد اجتماعاً لموظفي الخدمات

غزة-الرأي

عقدت مديرية التربية والتعليم غرب غزة – قسم الصحة المدرسية اجتماعاَ لموظفي قسم الخدمات في المديرية بحضور مدير التربية والتعليم د. عبد القادر أبو علي، أ. غسان حمادة رئيس قسم الصحة المدرسية أ. محمد الربعي رئيس قسم الارشاد والتربية الخاصة أ. هشام ابو ناصر مسؤول الخدمات وذلك لإعطائهم بعض التعليمات والتدابير اللازمة لمواجهة فايروس كورونا.

بدوره، تحدث د. أبو علي عن أهمية النظافة الشخصية للموظف وآلية استخدام أدوات التعقيم والمحافظة على نظافة الأقسام ومرافق المديرية والمحافظة على نظافة البوفيه المخصص لكل طابق، منوهاً إلى ضرورة اتباع التعليمات من أجل الوقاية من جميع الأمراض.

من جانبه، أكد حمادة أن قسم الصحة قام بنشر العديد من التعليمات والتوجيهات والارشادات الصحية على مدار الأيام السابقة داخل المديرية حرصا منه على سلامة الموظفين.