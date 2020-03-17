معلمات جدد من غرب غزة يلتحقن بقافلة المرشحين لجائزة المعلم العالمي

غزة-الرأي

التحق عدد من معلمات غرب غزة بقافلة المرشحين لجائزة المعلم العالمي 2020، للمرحلة الأولى من الجائزة، والتي تطلقها مؤسسة (AKS Education Awards) العالمية وذلك بعد خوض منافسة من آلاف المعلمين والمعلمات عبر العالم.

المعلمة عفت الشوا، المعلمة نهى حلس، المعلمة لميس المصري، المعلمة ماجدة السكافي، المعلمة ايناس الفران، المعلمة صفاء جودة، المعلمة ريهام أبوضلفة، المعلمة نهى أبوالعلا وكانت قد ترشحت المعلمة فاطمة الوحيدي للمسابقة من قبل وجميعهن من مدرسة بشير الريس الثانوية للبنات وأ.إكرام البطريخي معلمة من مدرسة أحمد شوقي.

هذا وقد تمكنوا من الفوز في المرحلة الأولى من التصفيات بعد تقديمهم ملفات إنجاز ومبادرات نوعية في التعليم في عدة مجالات منها الأنشطة والمنهاج وأساليب التدريس والتقويم ونشاطات التعليم الممتع والتعليم النشط وغير ذلك من المبادرات التدريسية.