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التدريب بالداخلية يوقع مذكرة تفاهم مع الهيئـة الدولية "حشد"

17 آذار / مارس 2020 01:19

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غزة-الرأي

وقعت المديرية العامة للتدريب بوزارة الداخلية والأمن الوطني مع الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" مذكرة تفاهم عمل مشترك وذلك بمقر التدريب بأنصـار.

ووقع المذكـرة مدير عام المديرية العامة للتدريب عميـد محمد خلف ورئيس الهيئـة الدوليـة لدعم حقوق الشعب الفلسطيني د. صلاح عبد العاطـي.

وتقضي المذكـرة بتعاون المديرية العامة للتدريب مع الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشـد" بتدريب وتطويـر كوادر ومنتسبي وزارة الداخليــة والأمن الوطني في مجالات العمل القانوني والإداري والشرطـي.

بدوره، أكد العميـد محمد خلف أن المديرية العامة للتدريب تسعى بالتعاون الجهات ذات العلاقـة للارتقــاء بالكوادر الشرطيــة التي تعمل بوزارة الداخليــة والأمن الوطني وحرصـاً على تحسين سلوكيـات رجل الأمن في تعامله مع الجمهور.

وبيّن العميـد خلف أن مديرية التدريب تخصص فريق عمـل مختـص يعمل بشكل أساسي على تعزيز الشراكـة مع المؤسسات الوطنيــة والدوليـة ذات العلاقـة بمجالات التدريب مؤكداً أن رؤية التدريب بوزارة الداخليــة تقضي بضرورة النهوض بمفهوم الشرطة المجتمعيــة وتعزيز العلاقــة مع المواطنين وخدمتهم بما يحفظ حقوقهم وكرامتهم.

من جانبه، أشــاد د. صلاح عبد العاطي بدور المديرية العامة للتدريب مؤكداً جهوزية الهيئة الدوليـة "حشد" للمشاركـة في رؤية التدريب بالارتـقاء بكوادر وزارة الداخليـــة.

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