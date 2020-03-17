" الإصلاح والتأهيل" تعقد محاضرات توعوية عن مخاطر كورونا

غزة-الرأي

نظمت دائرة العلاقات العامة في مركز إصلاح وتأهيل الكتيبة بالتعاون مع الخدمات الطبية العسكرية، وجمعية المقاصد الخيرية محاضرة توعوية بعنوان "طرق الوقاية من فايروس كورونا" وذلك لتوعية النزلاء بمخاطر الفيروس وطرق الوقاية منه .

وعقمت إدارة المركز غرف النزلاء عن طريق الرش، ووزعت عليهم نشرات توعوية، كمامات للوقاية من مخاطر الإصابة بفيروس كورونا.

بدوره، أكد المقدم وائل الحسني مدير مركز إصلاح وتأهيل الكتيبة على أهمية هذه المحاضرات التوعوية في ظل تفشي هذا الوباء العالمي.

يشار إلى أن مديرية الإصلاح والتأهيل بالشراكة مع الخدمات الطبية العسكرية تعمل جاهدةً على متابعة التطورات والمستجدات الخاصة بالفايروس والعمل على ترسيخ طرق الوقاية منه.