64 عضو كونغرس يوقعون رسالة ضد هدم منازل الفلسطينيين

واشنطن - الرأي

دعا 64 عضوا في الكونغرس الأميركي في رسالة موجهة إلى وزير الخارجية مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، الإدارة الأميركية إلى معارضة هدم "إسرائيل" لمنازل الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وتحديداً في القدس الشرقية، ورفض تمويل الولايات المتحدة لعمليات الهدم.

وأبدى أعضاء الكونغرس قلقهم إزاء استمرار هدم المنازل والنقل القسري للمدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما في ذلك عمليات الهدم الأخيرة في وادي الحمص ومجتمعات محلية أخرى في القدس الشرقية.

وطالبت الحكومة الأمريكية بالضغط على حكومة الاحتلال لمنع نقل المزيد من الأسر قسرا وتدمير منازلها.

وجاء في الرسالة أن حكومة الاحتلال سرعت مؤخراً من معدل هدم المنازل، وفي الضفة الغربية، سجل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية زيادة بنسبة 45 % في عمليات هدم المنازل والمباني المدنية الأخرى في عام 2019 مقارنة بعام 2018.