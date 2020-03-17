معهد التنميـة البشرية بالداخلية يعقـد ورشــة عمل لضبـاط الأجهزة الأمنيــة

غزة-الرأي

عقد معهد التنميـة البشرية بالمديرية العامة للتدريب بوزارة الداخلية ورشــة عمل بعنوان " إدارة وتطويـر الذات" مستهدفه 30 ضـابطاً من مختلف الأجهزة الأمنيــة بمشـاركة المدرب الدولي الخبيـر أ. محمد دهمــان ،وذلك بقـاعة الشهيد سعيـد صيـام بمقر التدريب أنصـار.

بدوره، أكد مدير معهد التنميـة البشرية العقيـد د. إسـلام شهوان سعي المديرية العامة للتدريب لرفع كفـاءة الضباط المتخصصين بالأجهزة الأمنيــة وزيـادة القدرة على التعامل مع ازدحـام الأعمال اليوميــة والتكليفــات والمهام.

وأشار شهوان إلى أن اختيـار ورشة العمل في موضوع "إدارة وتطويـر الذات" يهدف إلى زيـادة قدرة منتسبي ضبـاط وزارة الداخلية على تقديم حلول مناسبة للمشكلات التي تواجههم في العمل من خلال التركيـز على التفاصيل الهامة وتعميق البحث في القضايا العالقة، وزيادة مخزون الخبرات.

وبيّن أن "محاور هذه الورشــة التي استمرت ثلاث سـاعات تناولت استراتيجيات التغيير وخطوات وطرق اكتشاف الذات، والاحتراق الوظيفي وتحديات الأزمات وتقنيات إدارة الوقت، والأولويات ومبادئ تعزيز الثقة وتطوير الذات وبرمجتها".