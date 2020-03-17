الداخلية تزور جمعية "قوافل الخير" كأولى محطات زياراتها للجمعيات

غزة-الرأي

زار وفد من وزارة الداخلية في غزة، اليوم الثلاثاء ، جمعية قوافل الخير في باكورة زياراتها التي ينفذها على الجمعيات والمؤسسات في القطاع.

وضـم وفـد الداخلية مدير عام وزارة الداخلية بغزة فـادي نعيم، ومدير دائرة الجمعيات في الوزارة محمد شقورة والمستشار القانوني إياد عوض، وكان في استقبالهم رئيس مجلس إدارة جمعية قوافل الخير منصور ريان ونائبه أحمد عبد العال وعلي المغربي مدير الجمعية، وعضو مجلس الإدارة تامر حمدان، والشيخ أشرف قزاعر مدير المشاريع الإغاثية.

وناقش المجتمعـون الأوضـاع العـامة التي يمر بها قطاع غـزة، وطبيعة سير العمل الخيري والعقبات التي تواجهه والحلول التي يمكن أن تذلل العقبات لضمان تقديم العمل بشكل أفضل.

من جانبه،رحب مدير الجمعية علي المغربي بالوفد الزائر، مستعرضا مشاريع الجمعية المختلفة التي تنفذها في القطاع لصالح العائلات الفقيرة والمحتاجة والتي من خلالها تم انتشال كثير من العائلات من واقعها المأساوي إلى النور والحياة الكريمة.

وأكد المغربي مواصلة جمعية قوافل الخير سعيها المتواصل لتطوير مشاريعها وتوسيعها لكي تمس بخيرها شريحة أكبر من العائلات الفلسطينية في القطاع.

وأشاد مدير الجمعية، بوزارة الداخلية لعملها على تسهيل مهام الجمعية وتذليل العقبات التي تواجه تنفيذ مشاريعها الخيرية المختلفة، داعيا لمزيد من العمل وفتح الأفق أمام العمل الخيري.

بدوره، تحدث مدير عام وزارة الداخلية بغزة فـادي نعيم، عن واقع العمل الخيري في قطاع غزة وطبيعة عمل الجمعيات الخيرية والارتفاع المتزايد لمعدلات الفقر والبطالة بسبب الحصار المفروض منذ 14 عامًا.

وأكد نعيم على أن الوزارة تنفذ جولة زيارات واسعة للجمعيات والمؤسسات المختلفة في القطاع وكانت جمعية قوافل الخير أولى محطات هذه الزيارة، مثنيا في الوقت ذاته على عمل الجمعية الكبير في المجال الخيري والمصداقية العالية التي حققتها في هذا الإطار.

وأبدى مدير عام وزارة الداخلية استعداد وزارته لزيادة التعاون الوثيق مع جمعية قوافل الخير وتسهيل كافة الأمور التي تصب بالإيجاب لصالح المواطن الفلسطيني.

فيما تحدث مدير دائرة الجمعيات في وزارة الداخلية محمد شقورة خلال اللقاء عن العمل المميز لجمعية قوافل الخير التي تعتبر من الجمعيات التي تعمل وفق اللوائح والقوانين الرسمية. مشيرا الى أن الجمعية قدمت أيضا نموذجا مثاليا في العمل الإداري الذي ارتقى بها وجعلها في محط أنظار الجميع.

ودعا شقورة إدارة الجمعية إلى مواصلة العمل والاجتهاد فيما يخدم المواطنين المحتاجين والفقراء المتزايدين في القطاع المحاصر.