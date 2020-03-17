التنمية الاجتماعية و جمعية المعاقين حركيا تبحثان سبل التعاون المشترك

غزة-الرأي

زار وفدا من وزارة التنمية الاجتماعية ضم كلاً من أ.لؤي المدهون مفوض عام وزارة التنمية الاجتماعية للمحافظات الجنوبية و أ. هارون بهار مدير دائرة المشاريع المتخصصة وأ. سعيد ابو عشيبة مدير دائرة بطاقة المعاق جمعية المعاقين حركيا ، وكان في استقبالهم كلا د . سمير ابو جياب رئيس مجلس الادارة و د. مصطفى عبد الوهاب نائب الرئيس و أ.حيدر حلس أمين الصندوق و م. طارق سالم المدير التنفيذي

بدوره ،رحب فريق الجمعية بالوفد الزائر مثمنا عاليا جهودهم في خدمة الأسر الفقيرة والمهمشة في قطاع غزة خاصة الأشخاص ذوي الإعاقة

وناقش الطرفان سبل التعاون بين الوزارة والجمعية وتقديم التسهيلات والخدمات للاشخاص ذوي الاعاقة , كما قام الوفد بزيارة (مركز الزهراء الطبي ومدرسة شمس الامل ) التابعة للجمعية