أطعمة تقوي مناعتك وتحميك من كورونا ..تعرف عليها

ذكر موقع "country1037fm" أن تقوية الجهاز المناعي يعتبر من أهم وسائل الوقاية في مواجهة فيروس كورونا، إلى جانب غسل اليدين بالماء والصابون بشكل متكرر لمدة 30 ثانية كحد أقصى، والبعد مسافة متر واحد عن الأفراد.

وأشار الموقع إلى أن تناول أطعمة تحتوي على فيتامينات من شأنها أن تعزز الجهاز المناعي لدى الإنسان وتحميه من الأمراض

وفيما يلي بعض الأطعمة التي تساهم في تقوية جهاز المناعة وفقاً لموقع "country1037fm".





أولاً :الثوم :يحتوي على مادة الأليسين المحفزة لخلايا الدم البيضاء.

ثانياً :الفطر لاحتوائه على مادة "السبلينيوم " وفيتامين ب والريبوفلافين والنياسين التي تساعد على تعزيز جهاز المناعة.

ثالثاً :المحار يحتوي على الزنك ويمتلك قدرات قوية مضاد للالتهابات.

رابعاً :الكفير مشروب مخمر يعمل على تعزيز المناعة ومفيد للجهاز الهضمي.

خامساً :بذور عباد الشمس يساعد على تعزيز المناعة لاحتوائه على فيتامين إي وهو مضاد قوي للأكسدة ومحفز لجهاز المناعة

سادساً :الجوافة تحتوي على فيتامين ج وفيتامين أ وفيتامين سي وك .





سابعا:الزبادي يساعد على حماية الجهاز المناعي وهو يتصدر قائمة الأغذية المعززة للمناعة لأنه مصدر للبروتين.

ثامناً:الزنجيل شراب الزنجبيل يمنع الغثيان والقيء ويعزز عملية الهضم والامتصاص ويقوي المناعة

تاسعا: العدس يعتبر معدن ضروري لإنشاء خلايا "تي" وهي نوع من الخلايا الدم البيضاء مهمتها محاربة العدوى