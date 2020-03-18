​​​​​​​قريباً.. شاحن واحد لكل هواتف العالم

وافق الإتحاد الاوروبي وبأغلبية كبيرة على قرار يؤدي إلى إجبار شركات التكنولوجيا على استخدام نوع واحد فقط من الشواحن.

ويدعو القرار إلى دراسة الطرق الكفيلة بزيادة عدد الكابلات وضمان عدم إجبار العملاء على شراء شاحن مع كل جهاز يشترونه.





وكشفت التقارير أن الاتحاد الاوروبي قد يجبر شركة أبل الأمريكية على تغيير شاحن هاتفها الأيفون مرة أخرى ليصبح مشتركاً ومتناسباً مع باقي الأجهزة.

ولكن الشركة الأمريكية قد ترفض هذا القرار في الوقت الحالي لأنها قد قامت بشحن أكثر من مليار جهاز أيفون معتمد على الشاحن الخاص به.

يذكر أن هذا القرار يجعل حياة العملاء أكثر سهولة ويساعد البيئة، حيث تشير التقديرات إلى أن الشواحن القديمة تولد أكثر من 150 ألف طن من النفايات الإلكترونية كل عام.