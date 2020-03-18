وكالة الرأي الفلسطينية أطعمة تقوي مناعتك وتحميك من كورونا ..تعرف عليها وكالة الرأي الفلسطينية من الصابون للكحول والكلور ما هي الوسيلة الأكثر فاعلية لقتل فيروس كورونا؟ وكالة الرأي الفلسطينية أضرار الكلور على النساء الحوامل أهمها الإجهاض وكالة الرأي الفلسطينية تعرف على حالة الطقس خلال الساعات القادمة وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تهيب بالبنوك مساعدة مراكز الحجر الصحي وكالة الرأي الفلسطينية مركز الإعلام الحكومي يستعرض إجراءاته في مواجهة كورونا وكالة الرأي الفلسطينية رجل أعمال في غزة يتبرع بفندقه ليكون مقراً للحجر الصحي وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد: جهودنا مستمرة في ضبط الأسعار ومنع الاحتكار وكالة الرأي الفلسطينية آلاف من جيش الاحتلال في الحجر الصحي جراء "كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تعلن عن توفر منح دراسية في رومانيا
أخبار » التكنولوجيا و التقنية

​​​​​​​قريباً.. شاحن واحد لكل هواتف العالم

18 آذار / مارس 2020 07:20

​​​​​​​قريباً.. شاحن واحد لكل هواتف العالم
​​​​​​​قريباً.. شاحن واحد لكل هواتف العالم

وافق الإتحاد الاوروبي وبأغلبية كبيرة على قرار يؤدي إلى إجبار شركات التكنولوجيا على استخدام نوع واحد فقط من الشواحن.

ويدعو القرار إلى دراسة الطرق الكفيلة بزيادة عدد الكابلات وضمان عدم إجبار العملاء على شراء شاحن مع كل جهاز يشترونه.


 
وكشفت التقارير أن الاتحاد الاوروبي قد يجبر شركة أبل الأمريكية على تغيير شاحن هاتفها الأيفون مرة أخرى ليصبح مشتركاً ومتناسباً مع باقي الأجهزة.

ولكن الشركة الأمريكية قد ترفض هذا القرار في الوقت الحالي لأنها قد قامت بشحن أكثر من مليار جهاز أيفون معتمد على الشاحن الخاص به.

يذكر أن هذا القرار يجعل حياة العملاء أكثر سهولة ويساعد البيئة، حيث تشير التقديرات إلى أن الشواحن القديمة تولد أكثر من 150 ألف طن من النفايات الإلكترونية كل عام.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الندوة العالمية وقوافل الخير توزعان أجهزة لابتوب للعمل عن بعد للخريجين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟