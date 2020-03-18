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يستعيد ذاكرته بعد 30 عاماً بفضل فيروس كورونا

18 آذار / مارس 2020 07:47

يستعيد ذاكرته بعد 30 عاماً بفضل فيروس كورونا
يستعيد ذاكرته بعد 30 عاماً بفضل فيروس كورونا

استعاد عامل مهاجر صيني ذاكرته التي فقدها في 1990 بسبب إصابة في الدماغ، بعد أن شاهد تقريراً إخبارياً عن تفشي فيروس كورونا.
وقبل ثلاثين عاماً، غادر زو جيامينغ، وهو شاب من مقاطعة غويتشو في جنوب غرب الصين، منزله للعمل بمجال البناء في مقاطعة هوبي الوسطى، وفي نفس العام تعرض لحادث عمل خطير تسبب بفقدانه للذاكرة.
ومما زاد الطين بلة أن العامل المهاجر فقد هويته، وانتهى به الحال مشرداً في الشوارع، حتى عرض زوجان طيبا القلب السماح له بالعيش معهما. وعلى الرغم من محاولاته الجادة لتذكر حياته الماضية، إلا أنه لم يستطع تذكر الكثير، بما في ذلك أي شيء عن منزله وعائلته.
وفي 2015، طلبت العائلة التي نقلته من تشو قبل 25 عاماً الانتقال إلى يونهي بمقاطعة تشجيانغ، فوافق دون يعلم أنه سيبتعد مسافة 1500 كيلومتر عن مسقط رأسه. ومع ذلك، كان لهذه الخطوة تأثير كبير على ذاكرته، حيث بدأ في تذكر أشياء عن حياته قبل تعرضه للإصابة.

وفي الشهر الماضي، وأثناء مشاهدة تقرير إخباري عن تفشي فيروس كورونا في مدينته، تذكر تشو فجأة من أين أتى، وتوجه مباشرة إلى الشرطة لطلب المساعدة. وبعد سماع قصته، تمكنت السلطات من تعقب عائلته والعثور عليها.
وعلم تشو أن والده توفي قبل 18 عاماً، وأن إقامته قد ألغيت بعد أن تم الإبلاغ عنه باعتباره شخصاً مفقوداً لسنوات عديدة، لكنه تمكن من إعادة التواصل مع والدته وأشقائه الأربعة، وكانوا جميعاً سعداء لمعرفة أنه كان لا يزال على قيد الحياة وبصحة جيدة.
وينتظر تشور الآن تجديد إقامته، حتى يتمكن من العودة إلى أسرته بعد غياب دام نحو ثلاثة عقود، بحسب موقع أوديتي سنترال.

يستعيد ذاكرته بعد 30 عاماً بفضل فيروس كورونا amnesiac-China
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