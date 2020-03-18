الشجاعية والمدفعجية وجهًا لوجه في دور الثمانية من كأس القطاع

أطاح اتحاد الشجاعية بحامل اللقب خدمات رفح من لقبه بالفوز عليه ليتأهل لدور الثمانية، فيما تأهل الصداقة لنفس الدور دون عناء أمام خدمات المغازي، ضمن مباريات دور 16 من بطولة كأس فلسطين لأندية قطاع غزة (بطولة الراحل أحمد القدوة).

وحصد اتحاد الشجاعية بطاقة الصعود لدور الثمانية من خدمات رفح حامل اللقب بالفوز عليه 3-2 وإقصاءه من المنافسات.

سجل ثلاثية الشجاعية علاء عطية د44 و62 وعمر العرعير د67، وسجل لخدمات رفح بدر موسى د68، محمود النيرب د81.

تأهل الصداقة لدور الثمانية من البطولة، بفوزه السهل على منافسه خدمات المغازي 4-0، حيث سجل أهداف الصداقة عاهد أبو مراحيل د13، وصائب أبو حشيش د23 و41، محمد الديري د30، ليلتقي الشجاعية في الدور القادم.