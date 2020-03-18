تأجيل كوبا أميركا 2020 إلى العام المقبل بسبب "كورونا"

أعلن اتحاد كرة القدم في أميركا الجنوبية (كونميبول) اليوم الثلاثاء رسمياً تأجيل بطولة كأس أمم أميركا الجنوبية (كوبا أميركا 2020)، في ظل أزمة تزايد انتشار العدوى بفيروس كورونا.

وأوضح الاتحاد عبر موقعه على الإنترنت أن البطولة، التي كان من المفترض أن تقام فعالياتها في الأرجنتين وكولومبيا اعتبارا من 12 حزيران المقبل، تأجلت إلى عام 2021، وستقام في الفترة ما بين 11 حزيران و11 تموز.

وجاء ذلك بعد ساعات قليلة من قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) تأجيل كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) التي كانت مقررة اعتبارا من 12 حزيران أيضا، إلى صيف العام المقبل.