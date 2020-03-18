الطقس: انخفاض على الحرارة وأمطار متفرقة

رام الله - الرأي

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو، اليوم الأربعاء، غائما جزئيا إلى غائم وباردا إلى شديد البرودة، ويطرأ انخفاض ملموس آخر على درجات الحرارة وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية والبحر مائجا.

ويكون الجو هذه الليلة غائماً جزئياً إلى غائم وشديد البرودة وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار محلية فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وقالت دائرة الأرصاد إن الجو يكون غدا الخميس غائماً إلى غائم جزئي وباردا إلى شديد البرودة ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية والبحر مائجا.

ويستمر الجو غائما الجمعة إلى غائم جزئي وشديد البرودة ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية وتسقط زخات متفرقة من الأمطار بين الحين و الاخر على معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية والبحر مائجا.

والسبت، يكون الجو غائماً الى غائم جزئي وشديد البرودة ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أقل من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية وتسقط زخات متفرقة من الأمطار بين الحين والآخر على معظم المناطق تكون غزيرة أحيانا ومصحوبة بعواصف رعديه أحيانا، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية والبحر مائجا.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خلال فترة تأثر البلاد بالمنخفض الجوي من شدة سرعة الرياح التي قد تصل سرعتها في بعض الهبات حوالي 80 كم/ساعة، ومن تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، وتدني مدى الرؤية الافقية، ومن خطر التزحلق على الطرقات.