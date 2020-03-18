تعليم شمال غزة تشرع بحملة تعقيم لمرافقها تحسباً من "كورونا"

غزة- الرأي

شرعت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة اليوم، بحملة واسعة؛ لتعقيم مرافقها كافة، وذلك في إطار جهودها المتواصلة؛ لتوفير متطلبات السلامة والوقاية من فيروس "كورونا" الذي يشكل وباءً عالمياً يهدد البشرية.

وأوضح مدير التعليم أ. نبيل العرابيد أن هذه الحملة تأتي استشعاراً لمدى المسؤولية المجتمعية تجاه موظفينا وأبناء شعبنا، كما أنها تأتي في سياق الجهود الجادّة المبذولة؛ لمحاصرة فيروس "كورونا"، في سبيل توفير بيئة آمنة وخالية من الأمراض والأوبئة.

ولفت إلى أن المديرية أن حملة التعقيم التي تقوم بها المديرية، تأتي استكمالاً لحملة التوعية والتثقيف التي قام بها مؤخرا قسم الصحة المدرسية لموظفي المديرية والمعلمين، عبر المحاضرات التوعوية والنشرات الإرشادية التي تم توزيعها على الموظفين؛ لزيادة وعيهم بحقيقة الفيروس وخطورته.

وأوضح أ. العرابيد أن المديرية ومن خلفها الوزارة تتابع عن كثب تطورات الحالة المتعلقة بانتشار الفيروس في فلسطين، متمنيا السلامة لجميع أبناء شعبنا.