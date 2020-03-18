النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2444) الاربعاء18/3/ 2020

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تكليف الشاباك بمراقبة مرضى كورونا: "قرار خاطف في عتمة الليل"



ارتفاع عدد مصابين كورونا في إسرائيل وعزل وزراء وأعضاء كنيست

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الأردن يفعّل «قانون الدفاع» بعد زيادة الإصابات: إغلاق تام ووقف إصدار الصحف !

» تونس تفرض حظر تجول ليلياً لمكافحة تفشي كورونا



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اعتقــالات في الضفــة والقــدس ومواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال

صاحب فندق في قطاع غزة ينذره للحجر الصحي



الغد الأردنية

الاهرام المصرية

إسرائيل تفرض اغلاقا شبه كامل لاحتواء فيروس كورونا

الاخبار اللبنانية

الأردن يفعّل «قانون الدفاع» بعد زيادة الإصابات: إغلاق تام ووقف إصدار الصحف !

حظر تجوال مرتقب في مصر... وتعليق للشعائر الدينية



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الاحتلال يعتقل 8 مواطنين ويستولي على مركبة في البيرة

جنين: الشرطة تغلق 14 مقهى وصالة رياضية وتقبض على ثمانية من أصحابها

المحافظ حميد يصدر قرارا بحظر التجول في بيت ساحور

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