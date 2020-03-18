النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2444) الاربعاء18/3/2020
أخبار فلسطينية
- منظمة التحرير الفلسطينية ترحب برسالة لأعضاء بالكونجرس الأمريكي تطالب بمساءلة إسرائيل
- »44 مصاباً بفيروس كورونا في فلسطين بعد تسجيل 3 إصابات جديدة ببيت لحم
- اشتية: مهلة 3 أيام للعمال الفلسطينيين في إسرائيل لترتيب مبيتهم بأماكن عملهم
- تجهيز مستشفى ميداني بمعبر رفح لمواجهة انتشار "كورونا"
- الرئيس ينعى المناضل الوطني أمين عام الرئاسة عضو اللجنة المركزية السابق لحركة فتح الطيب عبد الرحيم..
- "الإعلامي الحكومي" يدعو المواطنين للالتزام بإجراءات الوقاية من "كورونا"
أخبار إسرائيلية
- تكليف الشاباك بمراقبة مرضى كورونا: "قرار خاطف في عتمة الليل"
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ارتفاع عدد مصابين كورونا في إسرائيل وعزل وزراء وأعضاء كنيست
الاخبار الدولية
- أعضاء في الكونغرس يطالبون الإدارة برفض هدم منازل الفلسطينيين
- سباق دولي لتطوير أول لقاحات للفيروس
- »أميركا تفشل في توفير اختبارات كافية لمواجهة كورونا!
اخبار عربية
- الأردن يفعّل «قانون الدفاع» بعد زيادة الإصابات: إغلاق تام ووقف إصدار الصحف!
- »تونس تفرض حظر تجول ليلياً لمكافحة تفشي كورونا
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الصحف العربية
القدس العربي
- الأسرى يشرعون بـ”خطوات تصعيدية” رفضا لشطب 140 صنفا من “الكانتينا” والاحتلال يستغل الطوارئ ويقر جملة عقوبات
- تقرير: سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمضي في بناء “نظام فصل عنصري” ونهب أراضي الضفة…
- ارتفاع عدد مصابي “كورونا” في الضفة والحكومة تستعد لـ”إجراءات صارمة”
- قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات تطال مدير نادي الأسير بالقدس.. والمستوطنون يعتدون على…
- فتح ترحب بتوقيع 64 عضواً في الكونغرس الأمريكي على رسالة ضد هدم إسرائيل…
- بسبب كورونا.. جمعية حقوقية إسرائيلية تدعو حكومة الاحتلال إلى المحافظة على حق أهالي غزة…
- محامون إسرائيليون يطالبون نقابتهم بالتراجع عن تدخلها في مداولات “الجنائية الدولية” حول الوضع…
- الحكومة الفلسطينية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 41
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الشرق الأوسط
- مشاريع قوانين في الكنيست لإسقاط نتنياهو
- أعضاء في الكونغرس يطالبون الإدارة برفض هدم منازل الفلسطينيين
الخليج الإماراتية
- اعتقــالات في الضفــة والقــدس ومواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال
- صاحب فندق في قطاع غزة ينذره للحجر الصحي
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الغد الأردنية
الاهرام المصرية
- إسرائيل تفرض اغلاقا شبه كامل لاحتواء فيروس كورونا
الاخبار اللبنانية
- الأردن يفعّل «قانون الدفاع» بعد زيادة الإصابات: إغلاق تام ووقف إصدار الصحف!
- حظر تجوال مرتقب في مصر... وتعليق للشعائر الدينية
الشروق المصرية
الشرق القطرية
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
- محافظ بيت لحم يُعلن حظر التجول العام في "بيت ساحور"
- ارتفاع عدد الإصابات بـ"كورونا" بالضفة إلى 44
- الاحتلال يشن حملة اعتقالات في أنحاء متفرقة بالضفة
- نتنياهو يتعهد بتعقب مرضى كورونا "بلا هوادة"
- "الاقتصاد بغزة" تهيب بالبنوك مساعدة مراكز الحجر الصحي
- الصحة والداخلية بغزة تعرضان جهودهما لمكافحة فيروس "كورونا"
- اعتقالات في القدس وفرض حبس منزلي على نشطاء
- "الإعلامي الحكومي" يدعو المواطنين للالتزام بإجراءات الوقاية من "كورونا"
- تفشي "كورونا" يرفع مبيعات الأسلحة بالولايات المتحدة
- ارتفاع عدد مصابي كورونا في (إسرائيل) إلى 427
القدس المحلية
- الاحتلال يعتقل 8 مواطنين ويستولي على مركبة في البيرة
- جنين: الشرطة تغلق 14 مقهى وصالة رياضية وتقبض على ثمانية من أصحابها
- المحافظ حميد يصدر قرارا بحظر التجول في بيت ساحور
جريدة الأيام
- 90 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل يرفع عدد الإصابات إلى 427
- »أميركا تفشل في توفير اختبارات كافية لمواجهة كورونا!
- »ملحم يؤكد أن الممرضة الأردنية المصابة بكورونا لم تزر فلسطين منذ عامين
- »أول وفاة بكورونا في تركيا وأعداد المصابين بالفيروس تتضاعف
- »تونس تفرض حظر تجول ليلياً لمكافحة تفشي كورونا
- »محافظ بيت لحم يتخذ قرارا بتشديد الحركة في مدينة بيت ساحور
- »44 مصاباً بفيروس كورونا في فلسطين بعد تسجيل 3 إصابات جديدة ببيت لحم
- »فيروس كورونا في جميع الولايات الأمريكية بعد تسجيل إصابة في وست فرجينيا
الحياة الجديدة
- منظمة التحرير تدعو الكونغرس الأميركي لرفع الغطاء عن دولة الاحتلال
- ارتفاع عدد المصابين بـ"كورونا" في إسرائيل إلى 324
- عريقات لدى لقائه سفراء العرب: نؤكد التمسك بمبادرة السلام العربية
وكالة صفا
وكالة الراي الفلسطينية
- ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" بالضفة إلى 44
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- الاحتلال يعتقل 6 شبان ويستولي على مركبة برام الله
- الاقتصاد تهيب بالبنوك مساعدة مراكز الحجر الصحي
- مركز الإعلام الحكومي يستعرض إجراءاته في مواجهة كورونا
- رجل أعمال في غزة يتبرع بفندقه ليكون مقراً للحجر الصحي
- الاقتصاد: جهودنا مستمرة في ضبط الأسعار ومنع الاحتكار
- آلاف من جيش الاحتلال في الحجر الصحي جراء "كورونا"
- التعليم تعلن عن توفر منح دراسية في رومانيا
- تجهيز مستشفى ميداني بمعبر رفح لمواجهة انتشار "كورونا"
سما نيوز
- وفاة القائد الوطني الكبير "الطيب عبد الرحيم"
- الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا الى 427 مع بدء تشديد الإجراءات
- خبير إسرائيلي : محظور علينا اجتياح غزة خشية على جنودنا
- الاجهزة الامنية تفرض حظر التجول في بيت ساحور
- ارتفاع عدد مصابي كورونا في فلسطين الى 44.. والحكومة تتجه لاتخاذ تدابير جديدة
فلسطين اليوم
- يرفع العدد لـ 14 حالة..تسجيل 3 إصابات جديدة بـ"كورونا" في بيت لحم
- هذا وقت التكافل الاجتماعي.. هل يشمر القطاع الخاص عن ساعديه؟!
- رسالتان مهمتان لحملة "وطهر بيتي" د. خريشة: الجهاد الإسلامي نموذجًا في كافة الميادين العسكرية والاجتماعية
- القائد النخالة يشيد بحملة "وطهر بيتي" في غزة والأخيرة تدرس توسيع نشاطها
- هل المضادات الحيوية فعّالة للقضاء على فيروس كورونا
عرب 48
- كورونا بالبلاد: 337 حالة وإصابة السفير الإسرائيلي لدى ألمانيا
- معسكر غانتس يهاجم نتنياهو: يقوّض الديمقراطية
- ارتفاع عدد المصابين بكورونا في البلاد إلى 324
- آلاف الجنود والضباط الإسرائيليين بحجر جراء كورونا
- تكليف الشاباك بمراقبة مرضى كورونا: "قرار خاطف في عتمة الليل"
- تعليق الزيارات العائلية للأسرى في سجون الاحتلال
- ثلاثة أيام لإغلاق المعابر: مهلة للعمال الفلسطينيين لترتيب أمورهم
- الضفة الغربية: ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 41
-
وكالة وفا
- الرئيس ينعى المناضل الوطني أمين عام الرئاسة عضو اللجنة المركزية السابق لحركة فتح الطيب عبد الرحيم..
- ملحم: 3 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" لمخالطين في بيت لحم
- "نادي الأسير": الأسرى يقررون إرجاع وجبات الطعام وإغلاق الأقسام رفضا لإجراءا..
- اشتية: مهلة 3 أيام للعمال الفلسطينيين في إسرائيل لترتيب مبيتهم بأماكن عملهم
حدث في مثل هذا اليوم
- 18 آذار (مارس)
- 2003م توغل قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم النصيرات وتدمير بيت أحد قادة سرايا القدس التابعة للجهاد الإسلامي "محمد السعافين" وهو بداخله بدعوى مقاومته الاحتلال، وإطلاق النيران على البيوت مما أدى إلى استشهاد 8 مواطنين وإصابة العشرات.
- 2002م استشهاد شاب فلسطيني في عملية مسلحة ضد حافلة للمستوطنين عند حاجز "كيسوفيم" في قطاع غزة وكتائب شهداء الأقصى تتبنى العملية وتؤكد أن الشهيد "محمد عبيد" من مخيم الشاطئ هو منفذها.
- 1997م بدء حكومة بنيامين نتنياهو ببناء مستوطنة جبل أبو غنيم على الرغم من المعارضة الدولية لبناء هذه المستوطنة وقامت مظاهرات عنيفة في الأراضي الفلسطينية احتجاجاً على بناء هذه المستوطنة.
- 1994م مجلس الأمن يشجب مذبحة الحرم الإبراهيمي من خلال قرار رقم (904)
- 1980م السلطات الإسرائيلية ترفض إقامة جامعة عربية في مدينة القدس المحتلة.
- 1948م الرئيس الأمريكي هاري ترومان بعد زعيم الحركة الصهيونية حاييم وايزمن بتأييد إعلان قيام دولة إسرائيل وقد أصبح وايزمن أول رئيس لها بعد شهرين.