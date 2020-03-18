وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2444) الاربعاء18/3/2020 وكالة الرأي الفلسطينية الأسرى يقررون إرجاع وجبات الطعام وإغلاق الأقسام وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شمال غزة تشرع بحملة تعقيم لمرافقها تحسباً من "كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" بالضفة إلى 44 وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: انخفاض على الحرارة وأمطار متفرقة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 7 شبان برام الله وقلقيلية وكالة الرأي الفلسطينية تأجيل كوبا أميركا 2020 إلى العام المقبل بسبب "كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية "ويفا" يوقف مسابقتي دوري الأبطال و"يوروبا ليغ" ويؤجل كأس أوروبا وكالة الرأي الفلسطينية الشجاعية والمدفعجية وجهًا لوجه في دور الثمانية من كأس القطاع وكالة الرأي الفلسطينية صيادون يقتلون الزرافة البيضاء الوحيدة في العالم
أخبار » الأخبار الحكومية

بلدية جباليا النزلة تغلق محطات توزيع الغاز غير الآمنة

18 آذار / مارس 2020 09:37

بلدية جباليا النزلة تغلق محطات توزيع الغاز غير الآمنة
بلدية جباليا النزلة تغلق محطات توزيع الغاز غير الآمنة

غزة- الرأي

 قررت بلدية جباليا النزلة ولجنة الطوارئ في محافظة شمال غزة،  إغلاق نقاط توزيع الغاز العشوائي، ومحطة غاز مركزية لمخالفتها وسائل الأمان والسلامة.

 وقال عضو المجلس البلدي في بلدية جباليا النزلة محمد دكة،إن لجنة الطوارئ في محافظة شمال غزة، تنظم يوميا جولات كشف وتفتيش على الحرف الخطيرة مثل المخابز والمطاعم ومولدات الكهرباء ومصانع الصابون المنزلية، ومحطات الوقود، من أجل التأكد من إجراءات الأمان والسلامة.

وأوضح دكة أن قرارات الإغلاق جاءت من أجل تحقيق المصلحة العامة وحماية أرواح شعبنا وممتلكات المواطنين، ولمنع الكوارث المأساوية التي قد تحدث جراء وجود محطات غاز غير آمنة، وكذلك وجود محطات غاز في مناطق سكنية.

 وأكد على أن اللجنة ماضية في تنفيذ حملاتها في جميع الأحياء والمناطق في نفوذ البلدية وأنها ستتابع المخالفين وفقا للإجراءات القانونية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الندوة العالمية وقوافل الخير توزعان أجهزة لابتوب للعمل عن بعد للخريجين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟