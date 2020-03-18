توفير 471 فرصة عمل مؤقتة لصالح بلدية خان يونس

خان يونس - الرأي

أعلنت بلدية خان يونس جنوب قطاع غزة حصولها على تمويل بقيمة (1,118,145) دولارًا من صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، وذلك ضمن برنامج تطوير البلديات المرحلة الثالثة (MDPIII)، التمويل الإضافي مشاريع التشغيل والصيانة "كثيفة العمالة" والخاصة بمرافق وخدمات البلديات في قطاع غزة وبالتعاون مع الصندوق الفلسطيني للتشغيل.

وأوضح منسق مشروع التشغيل بالبلدية عبد الكريم الفرا، أنه سيتم من خلال هذه المنحة توفير ما يقارب (471) فرصة عمل مؤقتة موزعة بين تشغيل عمال، وعمال مهرة، ومراقبي عمال، ومهندسين ضمن ستة عشر مشروعًا.

وبين الفرا أن المشاريع تتعلق بصيانة وتسوية الشوارع الترابية, وصيانة شبكات المياه ووصلات المياه المنزلية, وتطوير المنظومة البرمجية الخاصة بالبلدية, وتحديث المخطط التفصيلي والهيكلي, بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع تتعلق بصيانة بلاط الإنترلوك في الشوارع و الأرصفة، وتأهيل بعض الطرق الزراعية.

وأشار إلى أنه سيتم بموجب هذه المنحة تنفيذ مشاريع تتعلق بالبنية التحتية تشمل إنشاء شبكة صرف صحي جديدة وصيانة القائمة منها، وتركيب الوصلات المنزلية, وصيانة شبكة إنارة الشوارع، وتعزيز البيئة من خلال مشروع الجمع الأولي للنفايات الصلبة في خان يونس من خلال عمال وعربات الكارو.

وأعربت البلدية عن تقديرها لجهود الجهات المانحة في توفير الدعم للبلدية؛ لتتمكن من تنفيذ مشاريع تطويرية بالمدينة، داعية إلى الاستمرار في الدعم حسب سلم الأولويات والإحتياجات النابعة من اختيار المجتمع المحلي ضمن الخطة الاستراتيجية المعمول بها في بلدية خان يونس.