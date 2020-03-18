التنمية الاجتماعية تناقش سبل وقاية منتفعي القسائم من فيروس كورونا

غزة- الرأي

ناقشت وزارة التنمية الاجتماعية، بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي، وبحضور مفوض عام وزارة التنمية للمحافظات الجنوبية أ. لؤي المدهون، ومدير البرمانج في غزة أ.أحمد الرباعي، ومنسق مشروع القسائم الشرائية أ. محمود أبو سيدو آليات العمل في ظل حالة الطوارئ المعلنة لمواجهة فيروس كورونا.

كما ناقش الطرفان أيضا انتهاك التجار للأسعار وضرورة متابعة الأسعار في المحلات لمنع احتكار السوبر ماركت لمستفيدي القسائم.



بدوره لفت المدهون إلى أنه تم مناقشة مجموعة من الإجراءات الوقائية في المحلات التجارية لمحاربة انتشار فيروس كورونا، وذلك بمنع أي تجمعات أو احتكاك بين المواطنين داخل المحلات التجارية المشاركة في المشروع.



من جانبه لفت الرباعي انه تم أيضا وضع أليات لمتابعة أسعار المواد الغذائية الأساسية الموجودة في المحلات التجارية

وفي ذات السياق، بين أبو سيدو أنه تم الاتفاق على وضع مع جهات الاختصاص تتطلب مواجهة فورية وسريعة لمخاطر انتشار الفيروس وتوعية شاملة لأصحاب المحلات والمنتفعين من مخاطر هذا المرض وسبل الوقاية منه