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أوقاف رفح تبحث مع مجلس شباب عائلات رفح آليات مواجهة فايروس كورونا

18 آذار / مارس 2020 10:55

أوقاف رفح تبحث مع مجلس شباب عائلات رفح آليات مواجهة فايروس كورونا
أوقاف رفح تبحث مع مجلس شباب عائلات رفح آليات مواجهة فايروس كورونا

رفح- الرأي

بحث مدير أوقاف رفح  عدنان حسان مع مجلس شباب عائلات رفح،  سبل التعاون المشترك وآليات مواجهة فايروس كورونا والالتزام بالتوجيهات والارشادات الصادرة عن وزارة الأوقاف للحد من هذا الوباء والوقاية منه.

وثمن حسان  الدور الريادي للمجلس بمحافظة رفح وجهوده المتواصلة في خدمة رفح وأهلها, معربًا عن أمله في تطوير سبل وآليات التعاون المشترك بين المديرية والمجلس بما يخدم المجتمع المحلي, منوهًا الى أن الأوقاف والمجلس اتفقا على متابعة تنفيذ كل ما يصدر عن وزارة الأوقاف فيما يتعلق بهذا المجال.

من جهته،  ثمن الوفد الزائر الجهود التي تبذلها مديرية أوقاف رفح بكامل طواقمها في خدمة الاسلام والمسلمين, مبديًا استعداده لمزيد من التعاون الذي يخدم المحافظة خاصة في ظل الوباء الذي انتشر على مستوى العالم.

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