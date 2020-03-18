"التعليم" تنفذ حملة إعلامية لتوجيه الطلبة للاستفادة من التعليم الالكتروني

غزة- الرأي

شرعت الإدارة العامة للعلاقات الدولية والعامة بوزارة التربية والتعليم العالي، بتنفيذ حملة إعلامية لتوجيه الطلبة للاستفادة من التعليم الإلكتروني الذي تطلقه الوزارة عبر منافذها الإعلامية وخاصة موقع روافد الإلكتروني وإذاعة صوت التربية والتعليم.

وقال مدير عام العلاقات الدولية والعامة أ.معتصم الميناوي:" إن الحملة تركز على دعوة الطلبة للاستفادة من الدروس التعليمية المصورة التي تبثها الوزارة للصفوف من الخامس وحتى الحادي عشر، وتلك الدروس الخاصة بالثانوية العامة، خاصة مع فترة تعطيل الدراسة الحالية وفترة الطواريء بسبب أزمة فايروس كورونا.

ولفت الميناوي إلى أن حملة الترويج تشمل استخدام منصات الوزارة الإعلامية الالكترونية و منصات التواصل الاجتماعي إضافة إلى استثمار الفضائيات والإذاعات والصحف وخطباء المساجد والإعلانات الإلكترونية الممولة، وتصميم البوسترات، والمنشورات ، والجداريات على الطرق الرئيسية وتفعيل دور منسقي الإعلام في المدارس.

ونوه إلى أن الحملة حققت النتائج الكبيرة من خلال ازدياد أعداد المتابعين من الطلبة والمجتمع للدروس التعليمية وتفاعلهم من الضفة وغزة إضافة إلى وجود اهتمام إعلامي كبير من وسائل الإعلام المحلية والدولية لهذا النشاط.

وأوضح الميناوي أن الدروس التعليمية الإلكترونية من توجهات الوزارة خلال السنوات القليلة الماضية ضمن ادخال الحوسبة في التعليم ومساندة العملية التعليمية في الوضع الطبيعي، لكن اليوم يتم تفعيلها بقوة خلال فترة الطوارئ الحالية.

ونبه مدير عام العلاقات الدولية والعامة إلى أن التعليم الالكتروني في الوزارة يتمتع بدرجة عالية من الجودة والتقدم، حيث إن موقع روافد الالكتروني قد فاز ضمن أفضل 15 موقعاً الكترونياً للتعليم الإلكتروني عبر العالم، كما أن إذاعة التعليم حققت الفوز في المرتبة الأولى على الإذاعات العربية عن فئة البرامج الحوارية، ولفت إلى أن تقدم الوزارة في هذا المجال قد لاقى الإشادة من العديد من المؤسسات الدولية ، فرغم الظروف الصعبة وقلة الإمكانيات إلا أن الوزارة تحقق النجاحات في هذا المضمار.