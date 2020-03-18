أوقاف الشمال تشكل لجنة طوارئ لمناقشة تنفيذ قراراتها لمواجهة كورونا

غزة- الرأي

عقد مدير أوقاف الشمال الشيخ عبد القادر سالم ، اجتماعًا طارئًا ضم كافة رؤساء الأقسام ومفتشي المساجد ومرشدي التحفيظ ، وذلك بهدف بحث القرارات والتعميمات الصادرة عن وزارة الاوقاف لمواجهة وباء كورونا والوقاية منه.

وأكد سالم خلال اللقاء، أن الوزارة اخذت عدة قرارات وأصدرت العديد من التعليمات والتعميمات الخاصة بالمساجد لمواجهة وباء كورونا ، ما يستدعي وقوف الجميع عند مسئولياته ودوره للحد والوقاية من الفايروس ، مشددًا على دور وزارة الأوقاف المهم في هذه المرحلة الحرجة وتوجيه الناس من خلال المنابر والوعاظ والخطباء وكافة الوسائل التي تمتلكها.

وطالب مدير أوقاف الشمال رؤساء الأقسام بضرورة تجنيد جميع العاملين بالمساجد لمتابعة التعليمات الصادرة عن الوزارة بخصوص المساجد والعمل على تعقيمها بالتعاون مع روابط المساجد في المناطق، والاتصال المباشر بالأذنة بهذا الخصوص.

وحث جميع الوعاظ والخطباء وأئمة المساجد العمل على تثبيت الناس وربطهم بالله تعالى، بالتضرع لله والقنوت بالصلوات"

وخلال الاجتماع تم تشكيل لجنة طوارئ تكون في انعقاد دائم لمواكبة التطورات والقيام بتنفيذ القرارات والتعميمات الصادرة عن لجنة الطوارئ العليا بالوزارة.